‘Fifa 21’ vs. ‘PES 2021’: un nuevo enfrentamiento en el fútbol virtual

Como cada año, una nueva versión de los juegos de fútbol más populares sale a la venta. 'Fifa 21' y 'PES 2021' le entregan a sus usuarios novedades, cambios y mejoras para esta nueva temporada de videojuegos centrados en el deporte rey, el fútbol.

En medio de un año complicado por la pandemia, en el que el fútbol tuvo que parar, cada uno de estos juegos presentó su versión para competir en el 2021. Sin embargo, por el lado de PES, lo que Konami decidió hacer, teniendo en cuenta que la nueva generación de consolas está a menos de un mes de lanzarse, fue actualizar el PES 2020 con las nuevas plantillas y equipaciones.



Por su parte, Fifa sí optó por lanzar un nuevo juego con algunas novedades en jugabilidad y cambios en su popular Ultimate Team, modo Volta y modo Carrera.

Y a pesar de que este videojuego es criticado en el portal especializado Metacritic por usuarios que hablan de que cada año se hace un juego diferente, pero que el cambio no es sustancial, según cifras de Electronic Arts, en 2019 se obtuvo un crecimiento interanual del 100 por ciento y estos número seguirían creciendo.



En cuanto a Konami, con 'PES' sucede algo similar y no es solo una constante en los juegos de fútbol, sino en los de deportes en general. No obstante, 'PES 2020', de acuerdo con el informe de ingresos de la compañía, en 2019 tuvo un crecimiento del 8,3 por ciento en sus ventas, incluidos 'PES' en sus versiones de consola, pero también en su versión móvil.



En esta ocasión, en EL TIEMPO tuvimos la oportunidad de jugar estos dos juegos y estas son nuestras impresiones y también las nuevas características para este año.

‘Fifa 21’, más regates

Este año, el 'Fifa' está centrado en muchas más opciones ofensivas para quienes lo juega. A pesar de que visualmente se sienta muy similar al del año pasado, en cuanto a jugabilidad sí se siente un cambio grande, es más fácil llegar al arco del rival.



Uno de los puntos más importantes en el juego son los desmarques inteligentes de los jugadores que han sido optimizados y deciden mejor hacia dónde correr, cuándo frenar para evitar el fuera de lugar y flotar entre líneas; en términos generales, los delanteros son mucho más ágiles y la defensa, en algunos momentos, pareciera que hubiese empeorado.



Este cambio hace que los partidos sean mucho más dinámicos y la jugabilidad, más rápida y directa que en otras entregas. Estos movimientos optimizados por inteligencia artificial hace que los ataques al arco rival sean mucho más realistas, pero a la vez crean un desequilibrio entre el ataque y la defensa que se ve muy acentuado.



Pero eso no siempre es un problema, este es un juego muy divertido y dinámico. En ese 'Fifa', los regates rápidos y los cambios de balón de lado a lado hacen que casi cualquier jugador pueda destrozar una defensa si está en buenas manos, aprovechando los desarques inteligentes para hacer ataques extremadamente efectivos.



Este año se siente un poco más arcade que el año anterior y mucho más si lo comparamos con el juego de Konami. Los centros y pases al hueco son más efectivos, lo que potencia el juego directo del que hemos hablado hasta ahora.



En cuanto a los modos de juego que nos encontramos en este título, aparece un modo Carrera renovado con una nueva opción de simulación que permite tomar decisiones en los partidos, cambiar tácticas o incluso entrar a jugar en momentos específicos del partido.



Así mismo, para el 'Fifa Ultimate Team' (FUT), el apartado en línea del juego, se eliminaron las formas físicas y los consumibles de entrenamiento, lo cual hace que los partidos sean mucho más parejos y que no se dependa de dinero para jugar mejor.



En cuanto a la personalización, este año EA Sports agregó nuevas opciones como editar los estadios, nuevos eventos y otras posibilidades más.



En cuanto al popular modo Volta –fútbol sala o fútbol callejero–, al igual que el año pasado, ofrece un modo Historia, pero esta vez con mayor dinámica y velocidad en los partidos, así como una sensación más arcade similar a lo que muchos vivimos con 'Fifa Street'.



En lo visual, el 'Fifa 21' no ofrece nada nuevo y su motor gráfico pareciera que ya estuviera en sus últimas instancias y, según se cree, para la nueva generación llegaría también un nuevo motor gráfico a fin de tener mejoras visuales considerables. El precio de este juego es de 249.900 pesos.

‘PES 2021’, más simulación

Por el lado de 'PES', al igual que sucede con 'Fifa', para este año no se vio un cambio gráfico importante. Sin embargo, Konami lo hizo con toda la intención y afirmó que para este año solo haría una actualización del 'PES 2020' a fin de centrarse en su juego de próxima generación, que tendrá un nuevo motor gráfico.



Empero, sí hay algunos cambios perceptibles para aquellos que han jugado las anteriores entregas del juego. Mayor inteligencia artificial en los árbitros, mejor experiencia de juego al jugar contra la máquina y otros cambios visuales.



A diferencia de 'Fifa', que presenta un juego más arcade, en el caso de 'PES' la simulación es el gran punto positivo y diferenciador. Movimientos más reales, pero también más lentos. Al probar este juego se nota que se juega a una velocidad diferente.



Para esta versión hay algunos cambios gráficos muy leves en la iluminación, en la gramilla y en los diseños de los jugadores. En el aspecto en línea, el My Club sirve bastante bien y se mejoró la forma en la que conseguimos monedas para obtener jugadores para nuestro equipo.



Para esta actualización, Konami tiene en exclusiva las licencias del Barcelona, Bayern Múnich, Juventus, Manchester United, Boca Juniors, River Plate, entre otros. Sin embargo, perdió algunas otras licencias, como la del Milán o el Inter de Milán.

Este año no se hizo un cambio grande, pero lo que Konami afirma es que para la próxima generación, 'PES 2022', vendrá un cambio grande en lo que se ha visto hasta ahora.



Esta actualización está disponible en Steam para PC o en las tiendas de juegos de las consolas por 134.000 pesos. Esta es una buena opción para aquellos que quieran volver al mundo del 'PES' aprovechando su buen precio y como una antesala a lo que será la revolución de los simuladores de fútbol para el próximo año por parte de Konami.



