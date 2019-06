E3 2019: más que nuevos juegos, una nueva industria

Este E3, que concluyó ayer, ofreció a sus participantes una mirada del futuro de la industria en la que el soporte físico da paso a la nube y los servicios por suscripción. Por eso, antes siquiera de hablar de los títulos más impactantes, nombres como Project Scarlett y Google Stadia estuvieron en la boca de todos.

El evento en sí transcurrió entre el martes y el jueves, pero comenzó a calentar motores desde el sábado, con el EA Play, y el domingo, con el brief de Xbox.



Ambos eventos mostraron una avalancha de lanzamientos, pero en el primero se destaca Star Wars Jedi: Fallen Orden. Los asistentes no pudimos jugarlo, pero sí ver una demostración de aproximadamente 20 minutos. Incluso sabiendo que esta no fue la versión final del juego, fue grandioso sentir la fuerza (en minúscula, no en el sentido místico de la saga) en los ataques y el manejo de la cámara. También vimos un Fifa 20 que abandona por momentos el estadio para recordar que en muchos lugares, el fútbol nace y crece en las calles. Y es de celebrar que Respawn retorne al universo de Titanfall y apueste por inyectarle nueva vida a Apex Legends con una segunda temporada.

Electronics Arts presentó el último título de la Saga de Star Wars, "Star Wars Jedi: Fallen Order". Foto: Electronics Arts

Por el lado de Xbox, es claro que su visión es “jugar lo que quiera, con quien quiera y donde quiera”. Por esa razón hubo un claro énfasis en el Game Pass, una especie de ‘Netflix’ de los videojuegos, que ahora está disponible para PC. Más de la mitad de los videojuegos anunciados estarán desde el primer día en este servicio, sin el cual sería probable que no conociéramos títulos de empresas pequeñas, con gran potencial pero poca fama.

Entre estos últimos llaman la atención 12 Minutes, un thriller interactivo en el que un esposo queda atrapado en un loop de tiempo, recurso muy usado en cine, pero relativamente nuevo en el mundo de los videojuegos. También Spiritfarer, en el que encarnamos a Stella, la encargada de llevar las almas hacia el mas allá. Para que descansen en paz, debemos ayudarles a cerrar su vida. Es un juego que, lejos de explosiones, golpes y disparos, nos lleva a repasar nuestros conceptos acerca de la vida y la muerte para aprender a amar y decir adiós. Es, sencillamente, hermoso.



El flagship de Microsoft sigue siendo la Xbox One, desde la cual pueden ejecutarse los juegos o transmitirlos a dispositivos móviles. Pero a quienes no tienen consola Xbox les propone ‘prestarles’ una. Pudimos probar el Project XCloud, y nos sorprendió la fluidez de la experiencia en nube. Quedaron preguntas sin resolver, como la velocidad de internet necesaria y los dispositivos móviles compatibles, pero podremos conocerlos antes de que se acabe el año.

Halo Infinite, Gears 5, Elden Ring, Cyberpunk 2077... la conferencia de Microsoft/Xbox del E3 2019 estuvo llena de novedades. Foto: Bloomberg

Durante la presentación de Xbox también probamos juegos como el nuevo Gears 5 con su modalidad de escape, una lucha cooperativa para salir con vida de un escenario infestado de enemigos; Bleeding Edge, un multijugador 4 vs. 4 desarrollado por Ninja Theory con Microsoft Studio y un ‘modo Lego’ para Forza Horizon 4 que resulta bastante divertido.



Finalmente, conocimos más de Project Scarlett, la nueva generación de consolas de Xbox, que llegará a finales de 2020. Supimos que tendrá un procesador AMD, raytracing (un algoritmo para síntesis de imágenes tridimensionales) y resolución 8K, con una tasa de refresco de hasta 120 fotogramas por segundo. ¿Irá encaminada la nueva consola de PlayStation por este mismo lado? Solo el tiempo lo dirá.



Ya en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde se llevó a cabo el E3, el foco de atención fue Nintendo con anuncios como la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (que de seguro no jugaremos antes de unos años), Animal Crossing: New Horizons y Luigi’s Mansion 3. También mostró la adaptación para la Switch de The Witcher 3: Wild Hunt, Alien: Isolation y Resident Evil 5 y 6, alguna vez presentes solo en PlayStation, Xbox o PC.

Una nueva realidad

Pero es imposible recorrer el E3 sin notar el avance de un renglón que en Colombia sigue crudo: el de la realidad virtual. De no ser por PlayStation y, en menor medida, Samsung, en el país ni se conocería.



Justo al lado de Nintendo estaba Oculus presentando sus nuevas gafas de realidad virtual (VR), las Oculus Quest, así como las Rift S. La primera es un dispositivo ‘todo en uno’, y la segunda depende de un computador. Probar las Quest fue una sorpresa maravillosa: sus controladores son cómodos –aunque molesta que la tapa de la batería se desprenda fácilmente al estar anclada por imanes–, y el rastreo de los movimientos es tan veloz como preciso. Al ejecutar Beat Saber, una mezcla de Guitar Hero con Star Wars, la experiencia no es menos que frenética, en especial con la nueva modalidad en 360 grados. Si bien los gráficos no son los mejores (utiliza un Snapdragon 835), es una solución relativamente económica, desde 399 dólares, para quienes no tienen un PC ‘pimpeado’ para VR.

Al escribir este artículo aún faltaban muchos lugares por recorrer en el E3, pero la reflexión luego de todo esto es que la torta de los videojuegos se creció y cada empresa quiere un pedazo diferente, con el contenido como carta ganadora. Llámese realidad virtual, realidad aumentada, computación de la nube o consolas Pro, el futuro de los videojuegos se sigue ampliando para todos en direcciones cuyos frutos veremos en los próximos años. Queda claro: aún hay mucha tela por cortar mientras llega la nueva generación de consolas.



NICOLÁS CORTÉS

REDACCIÓN EL TIEMPO@Nicortes_m