Mario Bros., 35 años siendo una leyenda viviente del mundo 'gamer'

“Super Mario nació de una reunión en la que les dije a todos que quería crear un personaje mucho más grande, con un escenario hermoso con mejores gráficos”, narra Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros., una de las franquicias más emblemáticas del mundo de los videojuegos y que este año está cumpliendo 35 años de vida.



No es normal que un juego trascienda tantas generaciones; este fontanero con bigote, sombrero rojo y overol está en la mente de papás, hijos y hasta abuelos. Año tras año, Nintendo busca la manera de que Mario y todo su universo se mantengan vigentes. Nuevos títulos completamente renovados, remasterización o adaptación son algunas de sus tácticas. Y la respuesta del público siempre es igual de positiva.



De hecho, según Business Insider, para 2019 se consagró como la octava franquicia con mayores ganancias globales, con 36.000 millones de dólares. Además, como lo revela Forbes, Super Mario Bros. se encuentra en la lista de juegos más vendidos de la historia, superando las 40 millones de unidades. Pero ¿cómo llegó hasta donde está hoy en día?



“Mario se ha convertido en el buque insignia y embajador de la compañía Nintendo, y si bien el juego cumple 35 años, su protagonista tiene algunos años más”, asegura Joan Arnedo Moreno, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y director del máster de Diseño y Desarrollo de Videojuegos.



La primera aparición de Mario se remonta a 1981 en una máquina de arcade de Donkey Kong, en la que, según explica Arnedo, “Mario debía rescatar a Pauline, porque aún no existía la princesa Peach. Mario nació medio de casualidad, pues en realidad dicho arcade se había concebido como una adaptación de Popeye, pero al final no se cerró el acuerdo y tocó improvisar; para no tener que pensar cómo dibujar su cara, simplemente le pusieron un bigote enorme, que pasaría a convertirse en seña de su identidad”.



Miyamoto tenía claro en ese entonces que sería un personaje recurrente en distintos productos. En 1983 apareció el juego Mario Bros. “Este era el primer juego en el que cambiábamos lo que se venía haciendo hasta ahora en la NES, fue el primer juego que hice con cielo azul y estaba pensado como un juego de tierra, mar y aire. Mario es un plomero porque no queríamos un superhéroe, sino alguien cercano a la gente”, relata Miyamoto.

Entregas de Kirby, Zelda y Mario bros. son algunos de los videojuegos más vendidos en la historia de la consola portátil Nintendo Switch. Foto: Nintendo

Y aunque hoy en día pareciera que crear un juego como Super Mario Bros. sería pan comido, en ese entonces no era así, explica Takashi Tezuka, asistente de dirección del proyecto. “Nosotros dibujábamos en planos lo que nos imaginábamos, todo el nivel, con cada detalle, y se lo entregábamos al programador que convertía nuestros diseños en códigos numéricos y hasta el día siguiente podíamos ver el nivel”.



Tezuka recuerda que tenían muchas ideas, pero a los programadores no les gustaba que les hicieran cambios de último minuto. “A veces nos decían: ‘Esta es la última vez que hago un cambio’ ”, dice Miyamoto.



Mario revolucionó lo que se había visto hasta el momento: no era un personaje estático. Y el punto más interesante es que cambiaba su tamaño al comerse un champiñón y convertirse en un Super Mario.



“Es un juego muy bien diseñado, con un primer nivel del juego prácticamente de manual de curso de Game Design y, sobre todo, para todas las edades; pues en ese entonces los videojuegos todavía eran como un juguete más y se debían vender con los niños en mente. Siempre es interesante que un juego no requiera el reclamo de la violencia extrema, salvo que seas un pobre goomba, claro”, señaló Arnedo.



En 1985 salió oficialmente el Super Mario Bros., el inicio de toda una leyenda que hoy se evidencia en más de 300 juegos en múltiples consolas y millones y millones de unidades vendidas.



Mario siempre pasa a ser el primero en dar el salto para cualquier nueva generación de consolas Nintendo. Si aparece una nueva consola, Mario no puede faltar y debe estar abriendo el camino para demostrar de lo que se es capaz, tanto como producto para vender la consola, como para dar fe de sus nuevas capacidades tecnológicas. Incluso dio el salto a los celulares y fue todo un éxito con Mario Kart Tour.

Es posible que cada consola haya tenido más o menos éxito, pero lo que es seguro es que Mario siempre está presente; algunos clásicos como Super Mario World, Super Mario 64 o Super Mario Bros. 3 marcaron etapas, y aún hoy en día, con gráficos cada vez más increíbles e historias que serían dignas de un Oscar en Holywood, Mario sigue rompiendo estadísticas y siendo el arma secreta de Nintendo para salir adelante.



Para celebrar sus 35 primaveras, Nintendo presentó un recopilatorio de tres juegos icónicos de la saga para su consola más reciente, la Nintendo Switch. Con Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy; además, para octubre llegará un nuevo Mario Kart con realidad virtual, y si los éxitos en venta siguen creciendo, puede que se vengan muchas décadas más para el queridísimo fontanero.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET