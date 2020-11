Fall Guys, el videojuego que destronó a League of Legends

¿Se imaginan poder jugar a los concursos de bromas que se hacían en el programa televisivo Humor amarillo sin moverse de casa? Pues es lo que millones de jugadores están haciendo gracias a Fall Guys: Ultimate Knockout, el videojuego que está arrasando esta temporada.

En menos de dos meses se ha consolidado como uno de los fenómenos del 2020, y sigue causando furor con sus cifras millonarias. Y, al igual que sucede con Among Us o Fortnite, hasta los famosos lo disfrutan: personajes como los youtubers El Rubius e Ibai Llanos o el futbolista argentino Kun Agüero han caído en la tentación de jugarlo.



Desde que se lanzó el pasado 4 de agosto, en sus primeras 24 horas de vida, Fall Guys superó el millón y medio de jugadores. En menos de un mes ya había vendido siete millones de copias en la versión para computador, a través de la plataforma Steam. Una cifra que aumentó hasta los 8,2 millones.



Todo esto convirtió su lanzamiento en el más exitoso de Steam desde Overwatch (que salió en 2016), e hizo que sus creadores se embolsillaran 185 millones de dólares solo durante el mes de agosto, según cifras aportadas por SuperData.



Su éxito ha sido similar en el caso de la versión para PlayStation. En este caso, para los suscriptores al modo online y prémium de la consola, el juego podía conseguirse gratis y ha sido el más descargado de la historia de PS Plus, la plataforma de la membresía. Pero además, para los no suscriptores, ha sido el juego más vendido durante el mes de agosto.



En total, según GameStat, en apenas una semana había 11 millones de jugadores en PlayStation rendidos a los encantos de este videojuego, inspirado en el célebre concurso japonés y en otros programas similares como el Grand Prix, American Ninja Warrior o Wipeout. Una cifra que en menos de un mes ya rondaba los 21 millones.



Además de sus inspiraciones más obvias, Fall Guys, desarrollado por Mediatonic, toma muchas mecánicas del género battle royale y del exitoso videojuego Fortnite. Su estética, por otro lado, parece una mezcla entre el famoso juego Candy Crush y otro programa británico, It's a Knockout.



La mecánica de Fall Guys es fácil de explicar: 60 jugadores deben competir en varias pruebas de habilidad, al estilo de Humor amarillo. Vestidos con anchos y vistosos disfraces que entorpecen los movimientos, empujándose unos a otros e intentando no caerse para no ser eliminados, el objetivo es aguantar ronda tras ronda.



A su vez, la multijugabilidad y ese tono que lo hace apto para casi todas las edades recuerda a Mario Party y a otros juegos del género party games (idóneos para jugar en fiestas y de manera social). Por todo ello es, junto con Among Us, uno de los videojuegos que más éxito están teniendo en los tiempos de pandemia.



Carreras de obstáculos, equilibrios sobre una plataforma, caza de huevos, saltos sobre superficies giratorias, pelotas gigantes... Todo, en unos coloridos escenarios que recuerdan a los del citado programa japonés y todos sus sucesores televisivos. El resultado depende de una mezcla entre el azar y, sobre todo, la habilidad.

La receta del éxito

Son muchos los jugadores que se preguntan si, a raíz de este éxito, habrá una versión para las otras consolas, como Nintendo Switch o Xbox One. Según su diseñador jefe, Joe Walsh, eso es algo para lo que, de momento, habrá que esperar. Al menos así se deduce de sus declaraciones en una entrevista para Animal Talking Show.



“En estos momentos, nuestro objetivo principal es hacer que las versiones de PlayStation y PC sean las mejores posibles. Tenemos que generar confianza en la comunidad ahora y asegurarnos de que crean en que podemos apoyar este juego y hacer que sea realmente bueno”.



Entre tanto, debido a su popularidad, son muchos los streamers que están retransmitiendo partidas de Fall Guys en Twitch (la plataforma en la que los gamers transmiten en vivo su pantalla mientras juegan, y que cada vez es más popular).



Durante una semana de agosto, el juego superó a League of Legends como el más visto en esta plataforma, según Twitch Tracker. Y el resto del tiempo se ha mantenido entre los contenidos más vistos.



De hecho, tanto Twitch como Facebook Gaming (la competencia de Twitch en la transmisión de video-juegos) se han beneficiado por este lanzamiento y el de Among Us, según el último informe ‘State of the Stream’ elaborado por StreamElements.



En agosto se visualizaron 1.470 millones de horas de contenido en Twitch, en parte gracias a Fall Guys. Es la primera mejora para la plataforma desde abril, cuando la situación de cuarentena incrementó la audiencia.



En Facebook Gaming, las 346 millones de horas vistas suponen una mejora del 179 por ciento respecto a agosto del año pasado, y una leve mejora desde julio y, de nuevo, Fall Guys estaba entre los juegos más vistos.



RakiGates, una reconocida streamer, cree que este éxito se debe “a lo sencillo y rápido que es el juego, pero a la vez lo aleatorio y divertido que es. Además, el diseño es muy lindo”.



Raki cree, asimismo, que lo que gusta a los espectadores es “la aleatoriedad del juego, la tensión de no saber si pasas una fase o fracasas estrepitosamente y, por supuesto, las reacciones del streamer cuando las cosas no salen del todo como planeas”.



Como streamer, Raki considera que “las partidas son muy rápidas y dinámicas”, y añade otra ventaja: “Entre fase y fase puedes leer el chat e interactuar con tus espectadores sin interrumpir el juego”. Y explica que “es un juego en el que siempre están pasando cosas, por lo que se hace muy entretenido de jugar y de ver, por eso retiene bastantes espectadores”.



“También cabe mencionar que uno de los mayores fallos del juego era la cantidad de hackers que había, pero hace poco actualizaron el juego y pusieron un anti-cheating y solucionaron el problema”, añade en referencia a los problemas que tuvo el juego con personas que conseguían saltarse las normas y hacer trampas, y que Mediatonic parece haber logrado controlar.



¿Será este un fenómeno viral pasajero, o Fall Guys ha venido para quedarse? Raki lo tiene claro: “Creo que se va a quedar. Aunque sea en segundo plano, pero sin desaparecer”, afirma.



Además, la streamer lanza una predicción más: “En mi opinión, se merece el Goty 2020”, dice, en alusión al premio Game Of The Year (juego del año), que se entregará el próximo 10 de diciembre durante The Game Awards, los premios más importantes de la industria de los videojuegos, el equivalente a los Oscar o los Grammy.



Habrá que esperar para ver si estos buenos deseos de Raki para Fall Guys se cumplen. De momento, parece que hay videojuego para rato así que ya saben: si les apetece un poco de colorida diversión, solo tienen que coger un mando para transportarse a Humor amarillo, sin necesidad de viajar.