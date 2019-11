Facebook compró a los dueños del popular juego de VR Beat Saber

La división de realidad virtual de Facebook, Oculus, reveló que comprará al estudio Beat Games, creador del exitoso videojuego de realidad virtual 'Beat Saber'. El movimiento llega en un momento en el que la red social busca expandir esta tecnología a un público más amplio, con apuestas en hardware y software.

Aunque la fabricante de los cascos de VR Oculus Rift y Oculus Quest no reveló los términos financieros del acuerdo para adquirir Beat Games, con sede en Praga, comentó que la unión buscará llevar los éxitos del estudio a más ámbitos.



En una publicación del blog oficial Mike Verdu, director de contenidos de realidad virtual aumentada de Oculus, dijo: "Los logros de Beat Games son impresionantes, pero Facebook y el equipo de Beat Games saben que hay mucho más que se puede hacer a través de la RV, los juegos y la música".

Una muestra de cómo lucen las Oculus Quest con el juego Beat Saber.

Pero el juego no llegará a su fin. Según aseguró el ejecutivo, el estudio continuará enviando contenido y actualizaciones para "Beat Saber" en las plataformas donde está disponible.



Beat Saber ha sido uno de los desarrollos de VR más exitosos hasta ahora. En él los usuarios usan los controles de sus cascos compatibles para golpean grandes cubos de color con sables de luz al ritmo de la música. El juego, que tiene distintos niveles de dificultad ha tenido además expansiones musicales para compra con artistas como Panic at the Disco e Imagine Dragons.



"La realidad virtual reimagina los géneros antiguos e inventa otros nuevos", dijo Verdu.



Hasta el momento, Oculus, adquirida por Facebook en 2014, es la punta de lanza en exploraciones de la red social por acelerar la adopción de la tecnología de realidad, que según el multimillonario Mark Zuckerberg será la próxima mayor plataforma de computadora. Aún así, Oculus sigue siendo una pequeña parte de Facebook, cuya principal red social y otras plataformas alcanzan más de 2.000 millones de personas en el mundo.



Los analistas prevén ventas de 1.3 millones de unidades de Oculus Quest en 2019, un casco con auricular y lentes inalámbricos de realidad virtual que presentaron su primera versión en 2018 y que traen su segunda generación para este año.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Afp