Estos son TODOS los juegos que anunció Microsoft en el E3

Fue sin duda, una movida destinada a marcar un retorno contundente al E3, la máxima cita de los videojuegos. Al anunciar 60 juegos para consola y PC durante su presentación en el marco del evento, Microsoft redobló sus apuestas por el futuro de la industria.



Así, la firma no solo dio un adelanto del futuro que traerá con Project Scarlett (que se lanzará junto a Halo Infinite en 2020), sino que puso a los fanáticos a contar los días para la llegada de títulos tan anticipados como Gears 5 y CyberPunk 2077, que se vislumbra como la gran sorpresa de la jornada.

Aquí, la lista completa de los juegos anunciados.



1. Cyberpunk 2077

La gran sorpresa durante la hora y media que duró la conferencia de Xbox fue la aplaudida aparición sobre el escenario del actor Keanu Reeves, que prestó su voz y figura a este anticipadísimo juego distópico. "Siempre me han atraído las historias fascinantes", dijo la estrella de la película The Matrix y quien, en los últimos años, está disfrutando de un gran momento de popularidad, especialmente en las redes sociales e internet, gracias las cintas de acción de John Wick. El desarrollador CD Projekt Red calculó a la perfección el metraje que compartió con sus fanáticos y los deleitó anunciando un lanzamiento para Xbox One, PlayStation 4 y PC en april 16 de 2020.

2. Halo Infinite

El lanzamiento de un Nuevo juego de Halo es, en sí mismo, un acontecimiento. Pero Infinite se robó el show al cierre del evento de Xbox al anunciarse que será el juego con el que se lance la nueva consola, conocida como Project Scarlett, si bien solo hasta la Navidad de 2020. También llegará, vale aclarar, a Xbox One y PC.

3. Gears of War 5

Con un modo cooperativo como la principal novedad, Microsoft y The Coalition anunciaron que el 10 de septiembre lanzarán uno de sus títulos más esperados: Gears of War 5. El título de acción en tercera persona, también conocido como Gears 5, llegará a Xbox One y PC y será el primer Gears of War con una estructura similar a la de mundo abierto.



4. Elden Ring

El escritor británico George R.R. Martin, conocido en todo el mundo por la saga A Song of Ice and Fire en la que se basó la serie de televisión "Game of Thrones", lanzará este videojuego junto a Hidetaka Miyazaki, el creador de Dark Souls. Se trata de un RPG ambientado, por supuesto, en un mundo de fantasía que será lanzado para Xbox One y PC, si bien no hay por ahora una fecha específica.

5. Dying Light 2

Lo primero que vimos de este juego fue mostrado en la edición 2018 del E3. Por entonces, Techland dijo que no era menos que “su proyecto más ambicioso”. Esta vez se lanzó un nuevo trailer que amplía lo que sabemos acerca de los desafíos que enfrentarán los jugadores, entre ellos horribles criaturas que rondan las ruinas de una ciudad destruida que les pertenece cuando cae la noche. Saldrá el próximo año para Xbox One, PlayStation 4 y PC.



6. Psychonauts 2

Sin tener todavía una fecha de lanzamiento, el anuncio de este juego siguió al de la adquisición por parte de Xbox Game Studios de Double Fine. Se trata de un videojuego que había sido anunciado hace un tiempo pero del que por fin se mostró un nuevo tráiler, que reveló un diseño más estilizado que el del título original. Se espera, en todo caso, que salga en algún punto de este año, para Xbox One, PlayStation 4 y PC.

7. Star Wars Jedi: Fallen Order

EA Play 2019 concentró gran parte de su atención en este esperado videojuego inspirado en la saga de ciencia-ficción de George Lucas y que se lanzará el 15 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Desarrollado por Respawn, este videojuego de acción en tercera persona estrenó trece minutos de demo que llamaron la atención de los fans por la espectacularidad de sus combates tanto con la espada láser como con el uso de la Fuerza. El juego se encuadra dentro de la narrativa canónica de la saga y sucede poco después de lo relatado en Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith, un oscuro periodo en los que los pocos jedi que quedan con vida tratan de escapar del Imperio que pretende darles caza y exterminarlos.

8. Wasteland 3

El segundo juego de esta serie que inXile ha producido esta década (vimos el anterior en 2014) llega para PlayStation 4, Xbox One y PC en algún momento del año. Nuevos monstruos y nuevas armas componen un paisaje postapocalíptico en un terreno congelado por el invierno nuclear que alguna vez fue el estado de Colorado.



9. The Outer Worlds

Este RPG en un mundo postapocalíptico es lo nuevo de Obsidian Entertainment y antecede a la compra por parte de Microsoft. Saldrá en Xbox One, PS4 y PC el 25 de octubre. El juego, que incluye un modo supervivencia –Supernova- es, por añadidura, otro de los títulos exclusivos de Epic Games Store.



10. Borderlands 3

El original shooter-looter está de regreso, con cientos de armas y una aventura completamente nueva llena de caos. Se lanzará para Xbox One, PlayStation 4 y PC.



11. Borderlands 2: Commander Lilith & The Fight For Sanctuary

Los dueños de Borderlands 2 pueden descargar gratis esta nueva aventura, que llevará nuevamente a los fans al mundo shooter-looter con una campaña que sentará los precedentes para Borderlands 3.



12. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Como su nombre lo indica, este juego repasa toda la historia de los Skywalker, que en el cine ha alimentado la trama de ocho -muy pronto, nueve- películas.Convertidos, eso sí, en muñecos de Lego, los personajes más icónicos de la saga galáctica llegarán en 2020, todavía sin una fecha exacta, para Xbox One, PlayStation 4, Switch y PC.

13. Ori and the Will of the Wisps

Un sistema de combate mejorado es la apuesta de esta propiedad para subir las apuestas de su antecesora, Ori and the Blind Forest. Como esa exitosa entrega, hace del arte de sus escenarios una prioridad, mezclado esta vez con misiones secundarias que hacen de este un mundo más grande. Se lanzará el 11 de febrero de 2020 para Xbox One y PC.



14. Blair Witch

¿Qué podría ser peor que perderse en el bosque en el que surgió la historia del clásico del found-footage? Es la infortunada situación en la que se halla el personaje de este título, en primera persona y ambientado en la mitología de la película de 1999. Se trata de una de las sorpresas de la conferencia de Microsoft de la que por ahora solo se conoce un primer tráiler oficial. Llega a Xbox One y PC el 30 de agosto.

15. Bleeding Edge

Ninja Theory mostró avances del que será su primer lanzamiento desde que fue adquirida por Xbox Game Studios el año pasado. El tráiler no es menos que espectacular y confirma lo que esperábamos: un hero shooter con mucho colorido y acción cooperativa. Llega el 27 de junio para Xbox One.



16. CrossfireX

Smilegate Entertainment dio una prueba de la sensación que es Crossfire, que en términos de número efectivo de jugadores es el título más jugado en el mundo, con más de 8 millones de usuarios concurrentes y 650 millones de jugadores registrados. El tráiler no entra en demasiados detalles –anuncia, eso sí, un modo de campaña solitario y un battle royale- pero basta para aumentar el hype previo a su lanzamiento, en Xbox, en 2020.



17. Age of Empires II: Definitive Edition

La remasterización en 4K de uno de los juegos de estrategia más jugados de todos los tiempos estará disponible este mismo año en Xbox One y Xbox Game Pass para PC. Los jugadores podrán revisitar el mundo de la Guerra, esta vez en glorioso 4K.



18. Battletoads

Completamente reimaginado para audiencias modernas, el legendario beat'em up de Rare llega decidido a honrar su promesa de multijugador local para hasta 3 jugadores y, por supuesto, gráficos 4K dibujados a mano. Se lanzará este año para Xbox One.



19. Dragon Ball Z: Kakarot

A comienzos de 2020 veremos este título, un RPG para PS4, Xbox One y PC. CyberConnect2 y Bandai Namco apelan a la nostalgia por la historia original.



20. Gears Pop!

Basado por igual en el universo de 'Gears of Wars' y en la franquicia de muñequitos de Funko, este juego móvil de estrategia incorpora recursos tipo 'Clash Royale' (básicamente, batallas PVP) en una mezcla de violencia y ternura que, de alguna manera, parece funcionar. Llega este año a iOS y Android, y de hecho el preregistro ya está abierto.

21. Minecraft Dungeons

Este título de acción ubicado en el universe de Minecraft combina aventuras tipo dungeons crawler con un sistema multijugador tanto local como online. Se lanza en 2020 para Xbox One, PlayStation 4, Switch y PC.



22. Microsoft Flight Simulator

Un nuevo Flight Simulator de impactante belleza llegará a Xbox One y estará disponible en Xbox Game Pass el próximo año. La más reciente entrega de una de las franquicias de simulación más conocidas llegará a Xbox One y PC.

23. Phantasy Star Online 2

Por primera vez disponible para el Mercado occidental, casi una década después de su lanzamiento original, Phantasy Star Online es un MMO desarrollado por SEGA que lleva al jugador a viajar por toda la galaxia. Llega a Xbox One en 2020.



24. RPG Time: The Legend of Wright

A la vez un homenaje a los RPG clásicos y un derroche visual con un estilo de animación basado en –es verdad- lápiz y papel, el tráiler de este título tomó por sorpresa a la audiencia del evento. Llega a Xbox One y PC el año entrante, y también a dispositivos móviles iOS y Android.



25. Sea of Thieves

No cabe duda de que, después de ser considerado una de las decepciones de 2018, Sea of Thieves continua evolucionando y es hoy, en la práctica, un juego diferente. Rare parece decidido a llevarlo hasta lo que muchos pensamos fue su visión original y por eso Microsoft se permitió llevar al E3 la actualización gratuita de aniversario, lanzada en abril, y que es la mayor actualización de contenido del juego hasta la fecha. Como se mostró en E3, los jugadores de Xbox One, PC Windows 10 y Xbox Game Pass pueden esperar que en el futuro lleguen más formas de jugar y nuevas historias en mundos compartidos a Sea of Thieves.

26. Spiritfarer

Thunder Lotus, los creadores de asombrosas experiencias independientes dibujadas a mano, presentaron un amigable juego de administración de recursos sobre la muerte. Aquí, Stella es la capitana de un ferry para los muertos y deberá construir un bote para explorar el mundo, cuidar de todos sus espíritus amigos y, por último, llevarlos al más allá. Este es un juego en donde hay que cultivar, excavar, pescar, cosechar, cocinar y abrirse paso a través de mares místicos, mientras se aprende a decirle adiós a queridos amigos. Llega a Xbox One y PC en 2020.



27. Tales of Arise

Este nuevo juego en la franquicia Tales of JRPG sigue la historia de protagonistas con jornadas opuestas. Dos personas nacidas en planetas hermanos buscan tomar las riendas de sus destinos para crear un nuevo futuro. Se lanzará para Xbox One, PlayStation 4 y PC en 2020.



28. Twelve Minutes

De lejos, una de las premisas más desafiantes. Una velada romántica tiene un giro inesperado cuando un detective irrumpe en la casa de un hombre ordinario acusándolo de asesinar a su esposa y dejándolo inconsciente de un golpe. En un parpadeo, todo se reinicia y vuelve a la normalidad. Entonces, las cosas se repiten nuevamente. Una y otra vez. Este juego de suspenso interactivo obligará a los jugadores a utilizar todo lo que han aprendido sobre lo que sucederá a continuación para cambiar el curso de las cosas y romper el bucle temporal de 12 minutos.



29. Way to the Woods

Un Venado y un Fauno emprenderán un viaje a través de un solitario mundo desconocido para volver a su hogar. Esta es una aventura en tercera persona desarrollada por Anthony Tan y musicalizada pro Aivi & Surasshu, los compositores del programa Steven Universe. Descubre los secretos del Pueblo de los Gatos, evade a una jauría de lobos hambrientos y encuentra la luz que te permitirá explorar un mundo poblado por las reliquias de los antiguos dioses: la humanidad. Llega a Xbox One y PC en 2020.



30. Pathologic 2

Una de las casas de referencia de los videojuegos de horror presenta esta especie de remake del título original que aterrorizó a multitudes en 2006. Más allá de hallar una cura para la plaga que arrasó al mundo, labores mundanas como comer, beber y dormir probarán ser imprescindibles en esta clase opresiva de survival.

31. Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions

La nueva expansión del galardonado Forza Horizon 4 lleva la magia de LEGO Speed Champions al Horizon Festival. Así como los desafíos de piezas, como construir una casa de maestro constructor mientras que aumenta la colección de piezas, se nutre del gusto por recopilar nuevos carros de LEGO Speed Champions como el McLaren Senna, el Ferrari F40 Competizione y el Mini Cooper S Rally. Se lanzará en todo el mundo en Xbox One y PC Windows 10 el 13 de junio de 2019 como una expansión de Xbox Play Anywhere.



32. State of Decay 2: Heartland

El próximo contenido pago para State of Decay 2 lleva a los jugadores de vuelta a Trumbull Valley, el escenario del primer juego. Las ciudades de Spencer’s Mill y Marshall están actualmente invadidas por una versión de la plaga sangrienta más letal, más agresiva y mucho más mortífera que las de otros lugares. Se lanzó el 9 de junio con un precio especial para los jugadores de State of Decay 2 en Xbox One y PC Windows 10 y se incluirá con Xbox Game Pass.



33. Dead Static Drive

Un paisaje sombrío, aparentemente vacío después del apocalipsis, lleva al jugador en un viaje por carretera a través de un mundo agonizante. La mayoría de las personas se han dispersado o muerto cuando los insectos gigantes comenzaron a aparecer. No tiene, por ahora, fecha de lanzamiento.



34. Star Renegades

Más un RPG táctico que otra cosa, Renegades lanza al jugador contra un imperio galáctico malvado en el que todos los héroes han muerto. La misión es: Resisitir, Reclamar, Revivir y Repetir.



35. Totally Accurate Battle Simulator

Un nuevo juego en la serie Hello Neighbour, TABS ha recorrido un largo camino hasta llegar al E3 de este año. El título se explica solo, y si bien no es del todo justo catalogarlo como ‘preciso’, su aproximación basada en las leyes de la física lo hace a menudo hilarante. El gameplay que hemos visto ofrece acción adictiva con personajes simples y perspectivas extrañas.

La lista de lanzamientos la completan estos títulos.



36. Creature in the Well

37. Metro Exodus

38. Borderlands: The Handsome Collection

39. Killer Queen Black

40. Riverbond

41. The Good Life

42. Unto the End

43. Halo: Master Chief Collection

44. Blazing Chrome

45. Felix the Reaper

46. Undermine

47. Supermarket Shriek

48. Secret Neighbor

49. Ikenfell

50. Lord of the Rings Living Card Game

51. Totem Teller

52. Cross Code

53. Hollow Knight: Voidheart Edition

54. Football Manager 2019

55. Imperator: Rome

56. Marcus Fenix Files His Taxes

57. Leisure Suit Larry: Conjugal Visit

58. Yu-Gi-Oh!: Shadow Realm Simulator

59. Batman: Arkham Knight

60. Halo Kart Racing



