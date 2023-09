El plan de membresía ‘PlayStation Plus’ es el servicio que los usuarios de las consolas de videojuegos desarrolladas por Sony contratan para poder jugar en línea, tener acceso a descuentos exclusivos, dos juegos gratis mensuales, almacenamiento en la nube, entre otros beneficios.



En adición, PlayStation lanzó, hace un par de años, dos expansiones para Plus: ‘PlayStation Plus Extra’ y ‘PlayStation Plus Deluxe’. Estos nuevos planes le permiten a sus usuarios disfrutar, respectivamente, de un catálogo de juegos gratuitos, y un catálogo de clásicos de PlayStation.

Sin embargo, la empresa ha anunciado que a partir del 17 de octubre de 2023, 16 juegos abandonarán la lista del catálogo incluido en los planes Extra y Deluxe.



Entre estos, se encuentran tres entregas de la franquicia japonesa ‘Yakuza’, el videojuego de combate ‘Naruto to Boruto: Shinobi Striker’, basado en el popular anime, y dos entregas de la popular saga ‘Far Cry’, desarrollada por Ubisoft.



También se quedarán por fuera las joyas de plataforma ‘LIMBO’ e ‘INSIDE’, desarrollados por la empresa independiente danesa Playdead, y que desde su lanzamiento han conquistado a más de un gamer por su calidad visual y lo retador de sus acertijos.

Aquí le presentamos la lista completa de los juegos que van a salir del servicio:

Astebreed Clouds & Sheep 2 Far Cry 4 Far Cry 5 Gal*Gunvolt: Burst Goosebumps: The Game INSIDE LIMBO Naruto To Boruto: Shinobi Striker The Crew The Medium The Quarry TorqueL Yakuza 3 Yakuza 4 Yakuza 5

En caso de que usted tenga contratado el plan de membresía, le recomendamos aprovechar las tres semanas que le quedan para disfrutar de los juegos de la lista que no haya jugado y le interesen.



Si cuenta con poco tiempo, ‘Goosebumps: The Game’, ‘The Medium’, ‘INSIDE’ y ‘LIMBO’ se caracterizan por ser cortos, así que los puede completar rápidamente. Además, los primeros dos ofrecen trofeos platino para su colección.

Puede encontrar la lista completa de los juegos en la colección ‘Última oportunidad para jugar’, ubicada en la sección ‘PlayStation Plus’ de la tienda de PlayStation 4 o 5.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO