Nintendo ha revelado la amplia variedad de nuevos juegos que llegarán a lo largo de este año y más allá para su plataforma Switch.



La empresa se centró en grandes lanzamientos propios como Pikmin 4, las próximas expansiones de Pokemon Scarlet y Violet, y varios juegos de terceros como el de Batman: Arkham Trilogy.

Una de las grandes sorpresas de este Direct fue el regreso de Super Mario RPG, que recibirá un remake completo de la versión original del NES y se lanzará este noviembre.



Este es el primer juego de rol de la serie Super Mario , que regresa con nuevos gráficos el 17 de noviembre de 2023; además hay una versión visualmente mejorada de Luigi's Mansion: Dark Moon , que se lanzó originalmente en el sistema Nintendo 3DS y se lanzará en 2024.



Además un nuevo juego protagonizado por Princesa Peach, que también estará en Nintendo Switch en 2024.

Algunos de los juegos presentados en el Nintendo direct Foto: Nintendo

También se presentó en la presentación Mario + Rabbids Sparks of Hope: The Last Spark Hunter y tres personajes adicionales de Mushroom Kingdom se anunciaron como parte de la ola 5 de Mario Kart 8 Deluxe: Petey Piranha, Wiggler y Kamek.



Además Detective Pikachu regresa el 6 de octubre de 2023; y en Super Mario Bros Wonder se podrá ver el poder paquidérmico de Elephant Mario.

También llegará el 3 de noviembre el WarioWare: ¡Muévete! , con microjuegos ultrarrápidos, el Pikmin 4 , con expediciones nocturnas y Glow Pikmin por primera vez, se lanzará el 21 de julio.



Además, la presentación destacó muchos juegos de los socios de desarrollo y de publicación global de Nintendo, incluidos Batman: Arkham Trilogy , una colección de juegos de acción y aventuras protagonizada por el último protector de Ciudad Gótica.



“Nunca ha habido un mejor momento para ser fanático de Mario, y nos encanta poder brindarles a los jugadores nuevos y dedicados experiencias que invitan a una sensación de asombro”, dijo Devon Pritchard, vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing de Nintendo of America. y Comunicaciones, tras la presentación de las novedades.

Más detalles de la presentación

