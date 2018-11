Estos son los juegos que se anunciaron en el Xbox FanFest 2018

El X018 es uno de los eventos más importantes del año por recibir aproximadamente a unos 10.000 fanáticos de la marca y, por tener una cantidad significativa de anuncios para el mundo de los videojuegos.



En esta oportunidad, una de sus principales novedades se evidenciaron en los 17 títulos nuevos para su plataforma virtual Game Pass y por presentar varias actualizaciones para los juegos más queridos por sus fanáticos.

Crackdown 3

Durante el evento realizado en Ciudad de México, se presentó un avance de los que será el Wrecking Zone, el multijugador en línea de Crackdown 3.



El juego desarrollado por Microsoft Studios en colaboración con Sumo Digital y Elbow Rocket, tiene una nueva modalidad en la que se enfrentarán dos equipos, conformados por cinco jugadores cada uno, en diferentes arenas de batalla donde deberán demostrar sus habilidades con las armas y el equipo de combate.



El juego estará disponible en Xbox Game Pass desde el próximo 15 de febrero de 2019. Aunque, por la celebración del X018, la compañía le ofrecerá la posibilidad de descargar el Crackdown original hasta el 30 de noviembre, para Xbox One .

Forza Horizon 4

Fortune Island, situada en las Islas Británicas, donde tendrán que competir en condiciones extremas como fuertes tormentas eléctricas, peligrosos acantilados y pronunciadas curvas de montaña. También se podrán conducir los potentes autos personalizados de Ford del equipo Ken Block's. La actualización estará disponible desde el próximo 13 de diciembre.

Void Bastards

El juego de estrategia y disparos llega como un lanzamiento exclusivo para la Xbox One. El juego pondrá a prueba la habilidad y el ingenio de los jugadores para dirigir a una tropa de prisioneros del Arca Vacía por naves abandonas y por los peligros de la Nebulosa Sargasso.

Battlefield V

Diseñado con una resolución en 4K Ultra HD y un mayor rango dinámico (HDR) para la Xbox One X, ahora permitirá dirigir las tropas militares en alta fidelidad. La versión disponible alrededor del mundo llegará a partir del 20 de noviembre, aunque los miembros de EA Access pueden tenerla desde el 9 de noviembre.​

Kingdom Hearts III

Personajes de Disney, como Winnie the Pooh, Donald o Goofy, trabajaran de la mano con héroes de Pixar, como Big Hero 6, personajes de Enredados o los Piratas del Caribe, para proteger la luz de la profunda oscuridad. Los jugadores podrán jugar la versión demo de los segmentos del mundo de Toy Story y Hércules.

Sea of Thieves

'The Arena', su quinta actualización, viene con cambios significativos. A comienzo de 2019, el nuevo modo de competencia permitirá a sus usuarios poner a prueba sus habilidades para ser pirata, a través de carreras en búsquedas de tesoros llenas de acción, con algunos elementos al mejor estilo de 'Sea of Thieves'.

State of Decay 2

State of Decay 2 presenta su próximo paquete de expansión que estará disponible desde el próximo 16 de noviembre. La actualización proporcionará mayor poder y una ballesta silenciosa que destroza zombies, además, de una gran cantidad de armas nuevas, plagas chupa sangre y la posibilidad de poner a prueba sus habilidades.

Just Cause 4: Eye of The Storm Cinematic

El que sería el mejor juego de la saga para la compañía por conservar y mejorar todo lo que los jugadores aman, desde los inimaginables niveles de destrucción hasta el característico salto de paracaídas. El juego estará disponible para el Xbox One y el Xbox One X.

