Este mes se esperan muchos lanzamientos de juegos para distintas plataformas, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch. A continuación la lista de los más esperados.

Gundam Evolution -1 de diciembre

Para las consoslas PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series llega el juego de acción de equipos 6 contra 6 . La experiencia multijugador para jugar gratis está disponible en PC desde de septiembre y ahora llega a las consolas

Inscryption- 1 de diciembre

Inscryption es un juego de cartas oscuro que llega a Nintendo Switch, es desarrollado por Daniel Mullins y el jugador debe encerrado en una tétrica cabaña, ganarle la partida a un misterioso rival mientras intenta huir del lugar.

Marvel’s Midnight Suns- 2 de diciembe

De los creadores de Civilization y XCOM, 2K, llega un juego de estrategia por turnos protagonizado por los superhéroes del Universo de Marvel que con combates tácticos que son parte del sello y calidad del estudio enfrentan a los antihéroes. Estará disponible en PC, PS5 y Xbox Series

Need for Speed: Unbound- 2 de diciembre

Las carreras callejeras de Electronic Arts regresan con Need for Speed: Unbound, una nueva entrega desarrollada por Criterion que estuvo detrás del Need for Speed: Most Wanted. Entre las novedades además de escapar de la policía, el juego incluye una estética de ánime. Está disponible en PC, PS5 y Xbox Series.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion- 13 de diciembre

En PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch estará disponible la remasterización del juego publicado originalmente en 2007 para PSP, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion es un título que servía como precuela para la mítica aventura de Cloud.Además añadirá un doblaje que no estaba presente en el juego original y mantendrá el sistema de combates.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition- 14 de diciembre

PS5 y Xbox series, reciben a la nueva generación de The Witcher 3 será completamente gratuita para los usuarios que ya tengan el juego base en propiedad tanto en Xbox One como en PS4.

