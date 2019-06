Estrellas de Hollywood que también salen en videojuegos

Archivo

Ellen Page prestó su rostro para la protagonista del videojuego Quantic Dream, Beyond: Two Souls. David Cage, el diseñador del videojuego, comentó que cuando comenzó con la idea del proyecto, la idea inicial era hacer un juego sobre la muerte. Cuando comenzó con la escritura del guión de Beyond se preguntó cómo debía ser su personaje principal, concluyendo que debía ser una mujer valiente y con mucha fuerza interior pero por otro lado que sea simplemente una inocente niña.



En ese momento encontró una foto de Ellen Page a la edad de 16 años coincidiendo exactamente con el perfil que buscaba.