Así es la rutina de los jugadores profesionales de videojuegos

"Eso no es un deporte", "están todo el día con los jueguitos esos", "nadie vive de los videojuegos". Esos son tan solo tres comentarios y estigmas a los que viven expuestos los jugadores profesionales de los eSports, conocidos también como deportes electrónicos.



La escena competitiva de los videojuegos no deja de tomar fuerza en términos de audiencia, producción, industria y, por supuesto, nivel de competencia.



Como lo analizamos en una entrega anterior (¿Quiénes están detrás del multimillonario negocio de los 'eSports'?), el negocio de los eSports genera miles de millones de dólares y se ha profesionalizado tras convertirse en plataformas de entretenimiento de consumo masivo. Esto ha derivado en que haya jugadores profesionales de videojuegos con sueldos de seis o siete cifras en dólares. Según el portal esportsearnings.com, el danés Johan Sundstein ha ganado casi 7 millones de dólares compitiendo.



Los principales protagonistas son los deportistas. Porque eso es lo que son, deportistas de alto rendimiento que, al igual que futbolistas, basquetbolistas y ciclistas. Y es que cada vez hay más inversión por parte de grandes personajes y marcas globales.



Ese es el caso de Sergio 'el Kun' Agüero, el reconocido futbolista argentino que es gran entusiasta de los videojuegos y del streaming. Él apostó por formar un equipo de eSports y así nació en 2020 KRÜ Esports, compañía de la que es CEO. Este tipo de iniciativas validan los deportes electrónicos y los dan a conocer entre audiencias que no suelen ser muy cercanas a este tipo de actividad.



Pero, ¿cómo es ser parte del equipo del Kun? ¿cuál es la rutina diaria de un jugador profesional de videojuegos? EL TIEMPO habló con algunos integrantes de KRÜ Esports. Lea la entrevista a continuación:

Los eventos de eSports cuentan con audiencias masivas y generan miles millones de dólares. Foto: Cortesía LVP Colombia

¿Cuál es la rutina de un jugador profesional de esports? ¿Cuánto entrena a la semana?



En KRÜ entrenamos todos los días 5 o 6 horas, dependiendo la semana y si nos estamos preparando o no para un torneo. Tenemos práctica de juego contra otros equipos, repasamos VODs y hacemos charlas teóricas. Además, cada uno de los jugadores juega mínimo unas 2 o 3 horas diarias de manera individual.



¿Cuál es la diferencia entre jugar videojuegos por diversión y jugarlos profesionalmente?



Jugar por diversión probablemente lo hagas con un mix, en donde no estás full focus en dar información o calls. Tu mente está más relajada. Cuando juegas profesionalmente cada movimiento que hagas debe ser comunicado al resto del equipo y estar concentrados para coordinar. De todas formas, no son antónimos, jugar profesionalmente no quiere decir que no te diviertas haciéndolo. Sólo que el fin es distinto, uno es pasar el rato seguramente con amigos y el otro es nunca parar de mejorar en tu trabajo.



¿Qué debe tener un videojuego para ser un protagonista de la escena competitiva?



Lo más importante es lo serio que se tomen lo competitivo. Valorant es el mejor ejemplo: a los pocos meses de su lanzamiento ya presentó todo un calendario competitivo súper completo y tentador para que los players se vuelquen a él al igual que las organizaciones. Sumado al calendario anual es muy importante el contacto del publisher con la escena para mejorar constantemente y que el ecosistema esports funcione.

Piensan que estás pasando por alguna etapa depresiva desperdiciando la vida en jueguitos FACEBOOK

¿En qué momento se puede llegar a pensar que los e-sports pueden ser un 'trabajo' a tiempo completo?



En Latinoamérica estamos creciendo mucho en ese aspecto. Hay organizaciones haciendo un gran trabajo hace mucho tiempo y en KRÜ vemos lo mismo. No pondría las comillas en la palabra trabajo. Es un trabajo. No es difícil pensarlo si lo comparamos con otros deportes. A un futbolista le pagan por sus servicios brindados a un club, con contrato y obligaciones.



¿Qué opinan de aquellos que no ven a los videojuegos como una manera 'legítima' de ganarse la vida?



Por suerte se empieza a conocer cada vez más de nuestro día a día y eso nos ayuda a que la gente entienda qué es lo que hacemos. Creo que es simplemente desconocimiento. De hecho a todos nos pasó con nuestros padres o algún familiar, de empezar a mostrarles más internamente de qué se tratan los deportes electrónicos o que al ver ingresos gracias a esto empiezan a tomarlo de otra manera.



¿Cuál es la mayor estigmatización que pueden llegar a sufrir por dedicarse de lleno a jugar videojuegos competitivamente?



Seguramente la mayor estigmatización viene por el lado de estar todo el día sentado en la PC, tantas horas “encerrado” sin tener contacto face to face con las personas. Piensan que estás pasando por alguna etapa depresiva desperdiciando la vida en jueguitos. No sé si la mayoría de las personas lo seguirá viendo así al día de hoy pero creería que las nuevas generaciones ya no. Hacer que cada vez más se entienda la diferencia en jugar un rato con amigos a competir profesionalmente creo que hará que cada vez esa estigmatización deje de existir. Cuando más personas entiendan el trabajo que hay detrás de los esports.



¿Se pueden comparar los e-sports y los deportes tradicionales?



Sí, en muchos aspectos. Más allá de que nuestra carga física puede parecer menor, tenemos rutinas y entrenamientos similares en el día a día. Además de las horas que pasamos jugando para mejorar, el día a día de un jugador profesional de esports se puede complementar con psicólogo, nutricionista, kinesiólogo y otros especialistas. En un principio esto se veía poco pero cada vez se ven más organizaciones complementando los entrenamientos, tomando de ejemplo seguramente muchos otros deportes tradicionales. De hecho la estructura interna de staff en las organizaciones es muy similar a la de los clubes tradicionales.



¿Cómo funciona un equipo de esports?



Desde KRÜ entendimos desde el día uno que lo importante era armar una buena estructura con staff separando su rol por áreas. Hoy en día contamos con responsables en diseño, contenido, marketing y comunicación, eventos, recursos humanos, agentes comerciales, etc, además de los directivos junto a abogados y contadores en la parte administrativa. Estamos trabajando mucho para que nuestro Gaming Center de Buenos Aires sea pronto una realidad y allí vamos a interactuar permanentemente todos los que somos parte. Nuestra estructura de esports y entretenimiento hoy por hoy está compuesta por 17 pro players y coaches entre nuestros equipos de FIFA y VALORANT y dos generadores de contenido. Esperamos seguir creciendo con más disciplinas muy pronto.

Sergio Agüero anunció la creación de KRÜ Esports en 2020. Foto: EFE

¿Por qué personajes como el Kun Agüero se interesan por formar este tipo de organizaciones y qué significa ese apoyo para los esports?



Como dijo en la presentación de KRÜ, es un apasionado de los videojuegos desde muy chico. Gracias a los streams empezó a conocer de qué se trataban las competencias y es un mundo que lo enganchó tanto que decidió formar su propio club para que más chicos se involucren en los esports de la mejor manera y darle todas las herramientas para cumplir sus sueños. La idea del Kun es trasladar toda su experiencia del deporte tradicional y ser con KRÜ un puente entre regiones desarrollando al máximo el potencial de todos nuestros integrantes.









ANDRÉS GALINDO FERNÁNDEZ

En Twitter: @MrTegias

Periodista de Tecnósfera EL TIEMPO

