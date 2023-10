Equipo Pittsburgh Knights, con presencia colombiana, avanza al Blast R6 Major Atlanta

El auge de los Esports ha sido palpable en los últimos años, y Latinoamérica no ha sido la excepción. En este marco, emerge el equipo Pittsburgh Knights, una escuadra que ha logrado, no solo poner el nombre de Sudamérica en alto, sino también asegurar un codiciado lugar en el BLAST R6 Major Atlanta.



Tras una victoria decisiva en el Last Chance Qualifier contra Maycam Evolve, el equipo sudamericano compuesto en su mayoría por argentinos y un paraguayo, ha demostrado una vez más su dominio táctico y su habilidad inigualable. Este triunfo les otorga un boleto directo al Six Major de Atlanta, un torneo que reúne a los mejores del mundo en Rainbow Six Siege.

En entrevista con EL TIEMPO, Jerónimo Vallejo, conocido en el mundo gamer como "Tucu", compartió la emoción del equipo: "Fue increíble, una sensación irreal. Uno no dimensiona en el momento, pero estamos muy felices".



Y no es para menos, el proceso de preparación ha sido intenso. "Desde abril, venimos trabajando mínimo 8 o 9 horas diarias. Aparte de eso, el nivel mental también ha sido clave para aguantar tantos partidos seguidos", compartió Tucu.



No todo ha sido fácil. La presión y el estrés son constantes en un mundo donde cientos de personas están conectadas, esperando ver al equipo en acción. Pero Tucu resalta la fortaleza mental y la unidad del grupo como pilares para manejar estos desafíos: "Somos más como una familia. Tener un buen nivel mental garantiza la mitad de la partida".



Por su parte, el colombiano Manuel Alejandro Castro, coordinador de Esports de Pittsburgh Knights, habló sobre su experiencia trabajando con el equipo: "Veo al equipo muy fuerte. Tienen un ambiente muy saludable entre ellos". Manuel enfatizó la importancia del apoyo constante para que los jugadores solo se preocupen por competir.



Ambos integrantes están emocionados y ansiosos por lo que viene. Saben que enfrentarán retos, pero tienen confianza en su preparación y en su equipo. "Estamos conscientes de que enfrentaremos a un grupo difícil, pero aún así, estamos ansiosos por jugar el primer partido y dar lo mejor de nosotros", señaló Vallejo.



Por su parte, Castro señala: "Si logramos pasar la fase de grupos, creo que tenemos una buena oportunidad de ganar el Invitational y también de avanzar al Global Invitational el próximo año en Brasil. Esa es nuestra meta y estamos confiados en lograrlo".



Para aquellos aspirantes a ingresar al mundo de los Esports, Tucu tiene un mensaje claro: "Los sueños sí se cumplen. Hay que perseguirlos con ganas". Manuel añade la importancia de la dedicación y el aprendizaje constante.

BLAST R6 Major Atlanta: fechas y grupos

El BLAST R6 Major Atlanta se ha estructurado con competencias en fases distintas, y se destaca por su formato de competencia. Los Play-in se desarrollarán el 30 y 31 de octubre. Después, los Playoffs están programados del 2 al 6 de noviembre, culminando con las finales del 9 al 11 de noviembre.Dentro del torneo, se han organizado cuatro grupos distintos:

Grupo A: Ninjas in Pyjamas, Geekay Esports, SANDBOX Gaming, y CREST Gaming Lst. Grupo B: CYCLOPS athlete gaming, Bleed Esports, LØS, y Talon Esports. Grupo C: DarkZero Esports, Knights, G2 Esports, y Fury. Grupo D: Wolves Esports, Team Bliss, Spacestation Gaming, y Alpha Atheris.

Todos estos equipos competirán en un formato de doble eliminación, y solo los dos mejores de cada grupo avanzarán a la siguiente etapa, los Playoffs. Se anticipa una competencia intensa, dada la presencia de equipos de alto calibre en el mundo de Rainbow Six.