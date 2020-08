Epic Games demanda a Apple por retirar Fortnite de la App Store

El desarrollador estadounidense de videojuegos Epic Games demandó este jueves a Apple después de que la empresa de la manzana mordida retirase de su tienda virtual App Store el popular videojuego Fortnite, de su propiedad.



Se trata del último episodio de la disputa que mantienen ambas compañías desde hace meses y que este jueves se aceleró tras el anuncio a primera hora por parte de Epic Games de que de ahora en adelante permitirá a los jugadores realizar compras accesorias dentro de la propia aplicación de Fortnite.



Esto va contra la política impuesta por Apple en su tienda digital, ya que si un usuario compra accesorios para el videojuego directamente a través de su aplicación, la firma que dirige Tim Cook no cobra la comisión del 30 % que se lleva por todas las transacciones que ocurran a través de la App Store.



Así, Apple -igual que su rival Android a través de Google Play- obliga a los desarrolladores a que todas las transacciones financieras pasen por la tienda virtual, algo que le ha valido fuertes críticas en la industria y la ha situado en el foco de varias investigaciones contra prácticas monopolísticas en EE.UU.



Sólo unas horas después de que Epic Games revelase que iba a permitir las compras desde la propia aplicación, Apple respondió retirándola de la App Store (un movimiento arriesgado si se tiene en cuenta la gran popularidad de Fortnite y el elevado número de jugadores), ante lo que el desarrollador presentó la demanda.



"Que Apple haya retirado Fortnite de la App Store es otro ejemplo de su abuso de poder para imponer límites no razonables y mantener de forma ilegal su monopolio sobre el mercado de procesamiento de pagos dentro de las aplicaciones en sistemas operativos iOS", apuntaron desde Epic Games en un comunicado.



Por su parte, Apple se defiende alegando que su política interna para la App Store crea un entorno de igualdad para todos los desarrolladores y a la vez "protege" a los clientes ante posibles fraudes o contenidos no permitidos. Por lo que respecta a Android, que también se lleva una comisión por cada compra que se realice dentro del videojuego, a media tarde del jueves Fortnite seguía estando disponible en Google Play.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET