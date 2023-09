En entrevista con EL TIEMPO, Julia Lichtblau, Directora de Arte Asociada de Ascendant Studios, compartió detalles sobre el proceso creativo detrás del aclamado juego "Immortals of Aveum", lanzado por EA el pasado 22 de agosto.



En este título, los jugadores asumen el papel de Jak, un joven con habilidades mágicas, en su misión para poner fin al Everwar, un conflicto global que enfrenta a las naciones de Lucium y Rasharn.

Sobre el trabajo de Ascendant Studios, Lichtblau describió cómo el equipo buscó equilibrar elementos tradicionales de fantasía con conceptos más modernos y futuristas.



"Siempre supimos que 'Immortals of Aveum' iba a ser una combinación de lo viejo y lo nuevo", explicó. "Junto a las fortalezas de piedra, también tenemos estos grandes edificios, enormes torres esculpidas por magia. Pensamos que podrían ser mucho más altas que si solo se apilaran ladrillos".



Reflexionando sobre los desafíos del diseño, Lichtblau comentó: "Siempre intentábamos agregar niveles adicionales de detalle y complejidad. Por ejemplo, nuestros hechizos principales son de tres colores: rojo, verde y azul. Aunque eso es simple, queríamos hacerlo más interesante y accesible para las personas con daltonismo". Para ello, señala, el equipo decidió añadir formas específicas a estos colores para hacerlos más distintivos y accesibles.



La Directora de Arte también destacó la variedad de escenarios, cada uno con su bioma y estética única. Desde las montañas nevadas de Calfus hasta las islas flotantes sobre el desierto de Oramen, cada entorno ha sido diseñado con un cuidado meticuloso para sumergir a los jugadores en un mundo mágico y diverso.



"Para nosotros, cada reino no es solo un escenario, sino un personaje en sí mismo. Queríamos que los jugadores sintieran que estaban explorando un mundo vivo, con historias que se remontan mucho antes de la aventura de Jak", señala.



Para ello, destaca, los jugadores siempre pueden encontrar signos de la influencia mágica en el mundo, ya sea levantando rocas en formas extrañas o cambiando el color de los árboles. "Es un aspecto omnipresente en el mundo y lo ves físicamente manifestado a través de las líneas ley, que son conductos mágicos de energía".



Lichtblau concluyó la entrevista expresando su pasión por el proyecto y la oportunidad de construir un mundo desde cero. "No es una IP o franquicia existente, estábamos inventando a medida que avanzábamos", dijo.



Esta libertad creativa permitió al equipo incorporar influencias e inspiraciones personales, como el amor de Lichtblau por las plantas y la biología: "Me interesan el mundo natural y la ecología, así que tuve la oportunidad de agregar todas nuestras plantas realistas".