Así gastarán sus millones algunos adolescentes campeones de Fortnite

Ganar tres millones de dólares con 16 años puede ser un hito difícil de alcanzar, pero la creciente y pujante industria de los videojuegos lo hizo realidad para Kyle Giersdorf, conocido por su pseudónimo 'Bugha', que se posicionó como campeón mundial de ‘Fornite‘ el domingo pasado.



El joven, oriundo de Pensilvania, EE. UU, ganó la contienda entre más de 40 millones de jugadores que participaron en las etapas orquestadas por Epic Games, creador del juego. La batalla definitiva se llevó a cabo entre 100 jugadores en solitario en un estadio de la ciudad de Nueva York.

Contrario a lo que podría pensarse, el joven, que recibió la millonaria suma, no comprará un impresionante carro o se irá de crucero a las Bahamas.



En diversas entrevistas locales, Bugha, que se autodenominó así por como solía llamarlo su abuelo, reveló que ahorrará el dinero pensando en su futuro. "No pienso hacer nada alocado (...) definitivamente compraré un nuevo escritorio", dijo al programa estadounidense Today.

En entrevista con The Tonight Show de Jimmy Fallon, el jugador reveló que la primera vez que ganó un torneo, ganó 100 dólares.

Los padres de Giersdorf, quienes también han hablado en algunos medios, han sido abordados para conocer si existen las típicas discusiones familiares sobre si juegan demasiado.



En la entrevista de Today, su padre asegura que el apoyo ha sido continuo pero siempre con la condición de que sus notas no bajen de rendimiento.



"Gracias a Dios no ha disminuido su rendimiento en la escuela. Lo que digo es que en el futuro, un niño de 12 años puede llegar con las mismas o más habilidades cuando él tenga 25 o 30 y no quiero que termine trabajando en la primera cadena de comidas rápidas que encuentre", dijo en el video.



Según reportó el portal especializado EsportsEarnings, que lista a jugadores, equipos, juegos y torneo y sus ganancias, con su premio de tres millones de dólares Bugha logró entrar en el top 10 de jugadores que más dinero han logrado adquirir en premios. Aunque su victoria resulta un hito por su edad y el total de dinero que adquirió con un solo torneo.

Demostrando el potencial de los e-Sports

Otro de los ganadores del torneo, Jaden Ashman, conocido como 'Wolfiez', tiene 15 años y ganó 2,25 millones de dólares al hacerse en el segundo puesto en la modalidad de parejas, entre 50 equipos, en el torneo mundial de Fortnite.



En su caso, Wolfiez, oriundo del Reino Unido, se ha convertido en un caso viral por la historia de adversidad para dedicarse a los videojuegos.



Según han reportado BBC, The Guardian y otros medios de comunicación, su madre, Lisa Dallman, constantemente estaba en contra de los videojuegos y de que su hijo pasara 8 horas conectado a una pantalla.



Dallman le confiesa a la BBC que en una ocasión llegó a tirar a la basura una consola Xbox, que recibió cuando tenía 6 años, tratando de alejar a su hijo de los videojuegos y presionarlo para que rindiera en el colegio. Sobre en qué gastará la parte de los 2,25 millones de dólares que ganó con su compañero, la madre aseguró que no es un "niño materialista".



Por su parte, el joven dijo al periódico The Sun que aunque no tiene idea de dónde podría ser está seguro de querer comprarle una casa y un carro a su madre.



