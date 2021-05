¿Quiénes están detrás del multimillonario negocio de los eSports?

Más de la tercera parte del mundo es gamer. Statista, un portal de estadísticas, registró casi 2.700 millones de jugadores activos de videojuegos en 2020. Se trata de un mercado amplio y atractivo para todas las marcas que quieran llegar a una audiencia que tiene en su estilo de vida a los videojuegos como una figura de entretenimiento. Sin embargo, con el paso de los años, los avances tecnológicos, el desarrollo de nuevos juegos y, sobre todo, con la profesionalización de la industria gamer, los videojuegos ya no son solo una forma de entretenerse.



Por su naturaleza, los videojuegos ofrecen e incentivan la competencia. Los gamers están en la constante búsqueda de superarse a sí mismos, al mismo juego y a sus contrincantes. Esto ha derivado en el millonario negocio de los eSports, conocidos en español como deportes electrónicos.



“No cualquier videojuego es un eSport”, explicó Juan José Moreno, PR manager para Latinoamérica de Riot Games, empresa desarrolladora de videojuegos y organizadora de torneos de deportes electrónicos. Esta compañía está detrás de League of Legends (LoL) y Valorant, dos de los mayores protagonistas de la escena competitiva internacional de los deportes electrónicos.



Juan José Moreno, también conocido como 'Nebo', PR manager para Latinoamérica de Riot Games. Foto: Riot Games

Moreno, también conocido como Nebo, en diálogo con EL TIEMPO dio luces sobre qué es lo que convierte un videojuego en un deporte y todos los actores que hacen parte de estas disciplinas. Lo primero que aclaró es que las compañías tecnológicas como Riot Games han entendido que debían crear lo que llamó un “ecosistema competitivo, profesional y sustentable” que respalde al eSport. Y allí convergen varios actores que se complementan entre sí: el videojuego, los jugadores y equipos profesionales, las marcas y patrocinadores, los medios de comunicación, los creadores de contenido y, los más importantes, los fans.



La cadena, explicó Moreno, funciona así: para que un jugador se pueda dedicar profesionalmente a jugar un videojuego necesita de un ecosistema para competir. Ese ecosistema es el videojuego. También debe tener una estabilidad económica para dedicarse a eso como su carrera, y esa estabilidad se la da su participación en un equipo profesional de eSports. Para que se creen estos equipos se necesita que el ecosistema sea estable y atractivo. Allí es cuando aparecen las marcas que inyectan grandes sumas de dinero y, para Moreno, “no solo hacen que el negocio sea sustentable, sino que también lo validan”.



Nebo mencionó los ejemplos de compañías como Louis Vuitton y Mercedes-Benz, que, pese a no ser empresas especializadas en tecnología, se interesan por patrocinar eventos, equipos y jugadores profesionales de deportes electrónicos. ¿Por qué tanto interés? “Lo ven como una manera de llegar a las audiencias que hoy tienen como principal fuente de entretenimiento los videojuegos”.



Y es que, justamente, en juego está el mercado de los consumidores de eSports. Moreno recordó que hace 11 años, cuando se empezaron a hacer los primeros campeonatos oficiales de LoL, la audiencia era de 60.000 espectadores. Mientras que el año pasado casi 80 millones de personas vieron el mundial de League of Legends. Incluso, la final del Worlds 2020 de League of Legends en China se convirtió en el evento de deportes electrónicos más visto hasta ahora: el total de horas de transmisión vistas superó los 139 millones.



Según Statista, en 2020 la audiencia global de los eSports superó los 435 millones de personas. Se trata de un mercado que generó aproximadamente 947 millones de dólares el año pasado. Se espera que esa cifra supere los 1.600 millones de dólares para 2024. Detrás de todos esos números están las marcas: para este año se proyecta que los patrocinios serán responsables de ingresos superiores a 640 millones de dólares.

Los equipos de eSports

KRÜ Esports, equipo de deportes electrónicos fundado por el 'Kun' Agüero. Foto: KRÜ Esports

Mientras más rentable, sustentable y millonario sea este mercado, mayores beneficios habrá para quienes ya se dedican o buscan hacer una carrera como jugadores profesionales de deportes electrónicos. En algunos campeonatos se han establecido hasta 34 millones de dólares en premios para los participantes. Estas sumas de dinero, junto con los millones que mueven los patrocinadores, son los principales atractivos para los equipos de eSports. Marcas como Red Bull, equipos de fútbol como Paris Saint-Germain y Ajax, y hasta futbolistas han conformado equipos profesionales de deportes electrónicos.



KRÜ Esports es una organización cuyo CEO es Sergio Agüero. Como le explicó KRÜ a EL TIEMPO, el Kun, aficionado desde muy pequeño a los videojuegos, se enganchó a los eSports a través de las transmisiones en vivo y decidió crear su propio equipo profesional para “darles las herramientas” a chicos para que “puedan cumplir sus sueños”.



Piensan que uno está pasando por alguna etapa depresiva desperdiciando la vida en jueguitos FACEBOOK

TWITTER

La rutina de un jugador profesional varía según su equipo. Integrantes de KRÜ le contaron a este medio que entrenan de 5 a 6 horas todos los días. En esos espacios tienen prácticas de juego contra otros equipos, repasan videos y hacen charlas teóricas.



La diferencia entre jugar por diversión y hacerlo de manera profesional está en la comunicación. “Cuando juegas profesionalmente, cada movimiento que hagas debe ser comunicado al resto del equipo y estar concentrados para coordinar. De todas formas, no son antónimos, jugar profesionalmente no quiere decir que no te diviertas haciéndolo. Solo que el fin es distinto: uno es pasar el rato seguramente con amigos, y el otro es nunca parar de mejorar en tu trabajo”.



Varios son los prejuicios que rodean a los jugadores, a los eSports y a los gamers en general. “La mayor estigmatización viene por el lado de estar todo el día sentado en el PC, tantas horas “encerrado” sin tener contacto face to face con las personas. Piensan que estás pasando por alguna etapa depresiva desperdiciando la vida en jueguitos. No sé si la mayoría de las personas lo seguirán viendo así al día de hoy, pero creería que las nuevas generaciones ya no”.



Los actores que participan en eSports insisten en que no hay distancia entre los deportes electrónicos como los videojuegos y los deportes “tradicionales” como el fútbol, por ejemplo. “Más allá de que nuestra carga física puede parecer menor, tenemos rutinas y entrenamientos similares en el día a día. Además de las horas que pasamos jugando para mejorar, el día a día de un jugador profesional de eSports se puede complementar con psicólogo, nutricionista, kinesiólogo y otros especialistas. En un principio esto se veía poco, pero cada vez se ven más organizaciones complementando los entrenamientos, tomando de ejemplo seguramente muchos otros deportes tradicionales. De hecho, la estructura interna de staff en las organizaciones es muy similar a la de los clubes tradicionales”.



En los eSports, desde el modelo de negocio hasta las prácticas diarias se basan en la competitividad sana y la convergencia de múltiples participantes para ofrecer un espectáculo. Así como hoy se ve el sueño de muchos jóvenes por ganarse la vida jugando fútbol profesionalmente, cada vez habrá más jóvenes que quieran hacer una carrera jugando deportes electrónicos, un trabajo que hoy ofrece sueldos de hasta seis o siete cifras en dólares y que, como afirman en KRÜ Esports, se espera que siga creciendo a la par de una estructura de entretenimiento que año tras año va ganando credibilidad en el mundo.

