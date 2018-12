Jack Black debuta en YouTube, va por el trono de Ninja y Pew Die Pie

Quienes han disfrutado del trabajo de Jack Black, el actor de Hollywood que protagonizó películas como Los Viajes de Gulliver y La Escuela del Rock, pueden esperar que su personalidad arrolladora y sentido de humor sea síntoma de éxito en el mundo de los videojuegos.



Después de lanzar algunas cosas con su banda musical en Spotify este año, el actor saltó a YouTube y abrió un canal llamado Jablinski Games, que solo en 7 días ha amasado ya más de un millón de suscriptores.

Con la descripción "I’m Jack black and I kinda like games" (soy Jack Black, y como que me gustan los videojuegos), el canal de Black, que solo tiene un video de menos de 30 segundos por el momento cuenta ya con 3.473.747 visualizaciones y contando.

El video inicia con un mensaje claro: "Este es mi nuevo canal de Youtube. Va a ser más grande que Ninja, va a ser más grande que el de Pew Die Pie".



La grabación acaba con un anuncio de "Todos los viernes", que parece indicar que el actor creará contenidos semanales para la plataforma digital.

Según Black, quien dice sentirse "orgulloso de anunciar su nuevo canal", el espacio hablará de videojuegos, comida y estilo de vida.



Otro detalle es que el actor reveló que los videos serán grabados, dirigidos y editados por su hijo Samuel Jason Black, quien este viernes anunció en su cuenta de Instagram que están preparando otro video.



LINDA PATIÑO

Redacción Tecnósfera

En Twitter: @LinndaPC