FIFA 22 o eFootball 2022: ¿cuál tiene los futbolistas más realistas?

Un gran debate se gesta en redes sociales entre los seguidores de FIFA 22 y los de eFootball 2022 (el nuevo PES) dado que algunos afirman que los gráficos y la jugabilidad de la nueva entrega de Konami ha dejado más decepciones que satisfacciones. Los fanáticos de EA Sports los están invitando a que se cambien de ‘bando’.



(Le puede interesar: Sin invitación: así puede participar en 'El juego del calamar')

Hay otros usuarios, en cambio, que se muestran escépticos y han elogiado el trabajo gráfico de eFootball alegando que es un nuevo comienzo en pro de la innovación de los juegos de ‘balompié’.



Algunos ‘gamers’ están un tanto molestos con la jugabilidad y gráficos de la nueva interfaz de Konami. Señalan que, desde su óptica, es bastante deficiente a lo que se venía viendo con la secuela de PES.



Han argumentado que los rostros de los jugadores se deforman y el público parece haber salido de los juegos más arcaicos: se ven pixelados, con caras irreconocibles y unos movimientos muy genéricos.

Uno peor que el otro🤣 pic.twitter.com/eIEQ50mz4y — Joaquin 💣 (@JoaMelli20) September 30, 2021

Según reportó el diario ‘AS’, eFootball se ha posicionado como el juego peor calificado en la historia de Steam, una plataforma de compra y venta de videojuegos digitales. Llegó a obtener una aprobación de 8 puntos sobre 100.



Konami no ha completado 24 horas de haber sacado el juego y ya se han visto bastante deficiencias, que solo ayudan a que su competidor directo EA Sports gane adeptos.



Cabe aclarar que el juego no salió completo y, a medida que pase el tiempo, se irán poniendo más modos de juego.



FIFA 22 también ha sido disfrutado por los suscriptores ‘VIP’ que han podido obtener el juego antes del primero de octubre, fecha de su lanzamiento oficial.



(También: Free Fire Max: así podrá descargarlo y jugar gratis en celular o computador).

En torno a las gráficas del nuevo FIFA no hay muchas quejas de los usuarios, sin embargo, jugadores de Xbox Series S han manifestado que en algunos tramos se ven borrosos los movimientos y el juego no se optimiza como se espera en una consola de siguiente generación.



“Por favor, EA, arregla la escalada de resolución, es un problema similar a la versión de nueva generación de FIFA 21 en Xbox Series S, No importa a 1080p o 1440p, la escala en Series S es horrenda, parece que escala por debajo de 720p. Es muy borroso cuando está en movimiento y hace que me duelan los ojos”, señala un internauta.

Fifa 22 vs. eFootball 2022 en PS5

El canal de YouTube Cycu1 se puso en la tarea de comparar la calidad gráfica de cada uno de los videojuegos de fútbol en un PlayStation 5. La entrada, los campos, los jugadores, cada detalle quedó registrado en el video.



Dado esta información, saque usted las conclusiones, ¿cuál le parece más realista FIFA o eFootball?, ¿en cuál cancha se anima a jugar?

Más noticias

¿Qué carrera profesional estudiaron los 10 hombres más ricos del mundo?

¿Cómo mejorar el desempeño sexual en todas las edades?

Residente borró video en el que respondía a J Balvin por Latin Grammy

Tendencias EL TIEMPO