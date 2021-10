Messi desfigurado y otros errores de eFootball 2022, sucesor de PES

Este jueves, 30 de septiembre, fue el tan esperado lanzamiento de eFootball 2022, disponible para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC y dispositivos iOS y Android.



Según la franquicia, eFootball 2022 sería el simulador que marcaría un nuevo comienzo en el fútbol virtual.



Sin embargo, el desarrollador Konami decepcionó a varios usuarios, debido a que el juego presenta varias fallas que van desde errores visuales hasta problemas de conexión.



“Bienvenidos a eFootball 2022, ¡Es hora de iniciar la nueva era del fúlbol virtual! Ven con nosotros a jugar gratis en todas las plataformas”, publicó en su cuenta de Twitter la franquicia.



Bienvenidos a eFootball™ 2022 🔵🟡



¡Es hora de iniciar la nueva era del fútbol virtual! Ven con nosotros a jugar gratis en todas las plataformas! 👇 #eFootball2022 https://t.co/sNAL1eNcsm — eFootball™️ Latam (@Juega_eFootball) September 30, 2021

Conozca las mayores desilusiones que se llevaron los fanáticos del juego tras su lanzamiento.

Error de software

Los bugs y fallos en la conexión fueron los problemas que más molestaron a los jugadores, pues en determinadas ocasiones el partido terminaba sin ninguna razón, los futbolistas se quedaban quietos o, en el peor de los casos, hacían movimientos inesperados.



A raíz de esto, la jugabilidad se tornó difícil y los gamers no tardaron en quejarse del fallo en redes sociales.

El control de jugadores

Otro gran desacierto fue que los jugadores no tenían el absoluto control en el campo.



En el pasado, la compañía del videojuego había dejado un mensaje en su Twitter anunciando mejoras en la jugabilidad.



“Con nuestra jugabilidad mejorada, tendrás más posibilidades de robar el balón. ¡Con este comando ya es posible bloquear el pase del adversario y crear nuevas oportunidades!” Señaló eFootball

¡Faltan DOS días para #eFootball 2022! 🔥🎮



Con nuestra jugabilidad mejorada, tendrás más posibilidades de robar el balón. ¡Con este comando ya es posible bloquear el pase del adversario y crear nuevas oportunidades! ⚽ pic.twitter.com/seBYkBiR4n — eFootball™️ Latam (@Juega_eFootball) September 28, 2021

No obstante, en redes sociales varios usuarios mostraron cómo esta edición no representa el tiempo de desarrollo que había tenido el juego. Esto debido a que la relación entre los comandos y los movimientos del avatar no eran fluidos, dejando a más de uno con la apreciación de que la edición anterior era mucho mejor.

Estamos frente a la evolución olímpica del patinaje sobre césped sintético 🤢🥺😌 #eFootball pic.twitter.com/u6JBMLsO55 — fergisgamer 🎮💫⚽ (@fergisgamer) September 30, 2021

Solo miren esto🤦🏻‍♂️, konami otra vez más nos decepciona pic.twitter.com/dkJtJ77zev — Vinnie✌️🇪🇨 (@vinnicisneros) September 30, 2021

Errores visuales

Estadios llenos y luego vacíos, futbolistas invisibles y árbitros nadando en el campo, fueron algunos de los errores visuales que tuvo la franquicia eFootball en su nuevo videojuego.



Los internautas se unieron para mostrar estos errores y más de uno destacó que la desarrolladora japonesa Konami nuevamente los decepcionó.

Nosotros creyendo que los de Konami eran inútiles y en realidad son unos visionarios. Primero han matado dos de sus sagas más famosas (Pro Evolution Soccer & Silent Hill) y luego las han mezclado para crear un juego de horror con alguna pizca de fútbol. pic.twitter.com/CsICZs4shC — In My Old School (@inmyoldschool1) September 30, 2021

Los usuarios recordaron las firmas Silent Hills y Pro Evolution Soccer.



Silent Hills fue una serie de videojuegos de terror, iniciada en 1999 y cancelada por Konami en 2015.



En julio de este año pasó lo mismo con Pro Evolution Soccer. Esta franquicia también fue cancelada y cambió su nombre a eFootball.



Gráficos

Los gráficos fueron sin duda lo que más llamó la atención de los gamers, ya que los rostros de los futbolistas, en particular los de Messi y Cristiano, dejaron más de un comentario.



Las caras de los jugadores tienen ojos demasiado grandes y desorbitados, sus cabezas son desproporcionadas y sus bocas están mal graficadas.

Y aunque este error se tomó con demasiado humor entre los internautas, el problema radica en que la franquicia había prometido que esta nueva edición tendría mucho más realismo.

Messi es una de las figuras principales de la campaña de lanzamiento. Foto: Konami

Por desgracia, el lanzamiento del videojuego no resultó como se esperaba y terminó dejando al público decepcionado.



Hasta el momento, Konami no se ha pronunciado y las reseñas negativas en la plataforma de distribución digital de videojuegos ‘Steam’ siguen aumentando.



"Se ve peor que el anterior", "no vale la pena", "nefasta la optimización del juego" o "los peores 30 min de mi vida", son solo algunos de los comentarios.

