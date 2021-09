Estos son los equipos que estarán en Fifa 22

Los fanáticos siguen a la expectativa de Fifa 22, la nueva versión del célebre videojuego.



Recientemente, EA Sports publicó el listado de equipos que estarán disponibles en esta edición. El Fifa 22 incluye más de 17.000 jugadores en 700 equipos.

(Le puede interesar: El videojuego con el que puede ganar más de cuatro millones de pesos al mes)

Estos son algunos de los equipos y ligas disponibles en Fifa 22:



Ligas nacionales femeninas: Australia, Brasil, Canadá, China, Inglaterra, Francia, Alemania, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Escocia, España, Suecia, Estados Unidos.



Ligas nacionales masculinas: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, República Checa, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, Noruega, Polonia, Rumania, Rusia, Escocia, España, Suecia, Ucrania, Estados Unidos, Gales.



Conmebol (Solo en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Origin and Steam y Stadia)



Conmebol Libertadores: Always Ready, América de Cali, Argentinos Jrs., Atl. Nacional, Atlético Mineiro, Barcelona SC, Boca Juniors, Cerro Porteño, Defensa, Dep. La Guaira. Dep. Táchira, Flamengo, Fluminense, Independiente DV, Internacional, Junior. LDU Quito, Nacional, Olimpia, Palmeiras, Racing Club, Rentistas, River Plate, Santa Fe, Santos, São Paulo, Sporting Cristal, The Strongest, Uni. Católica, Unión La Calera, Universitario, Vélez Sarsfield.



Conmebol Sudamericana: 12 de Octubre, Antofagasta, Aragua FC, Arsenal, Athletico-PR, Atl. PalmaflorAtlético-GO, Aucas, Bahia, Bolívar, C.A. Mannucci, Ceará SC, Cerro Largo, Club Nacional, Cobresal, Corinthians, CS Emelec, Deportes Tolima, Deportivo Cali, Deportivo Pasto, FBC Melgar, Fénix, Grêmio,Guabirá, Guaireña, Guayaquil City, Huachipato FC, Independiente, La Equidad, Lanús, Libertad, Macará, Montevideo City Torque, Metropolitanos, Mineros, Nacional Potosí, Newell’s, Palestino, Peñarol, Puerto Cabello, RB Bragantin, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Sport Huancayo, Talleres UTC, Wilstermann



Argentina - Liga Profesional de Fútbol: Aldosivi, Argentinos Jrs., Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Boca Juniors, Central Córdoba, Colón, Defensa, Estudiantes, Gimnasia, Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Lanús, Newell's, Patronato, Platense, Racing Club, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento, Talleres, Unión, Vélez Sarsfield.



Australia - A League



Austria - Ö. Bundesliga



Bélgica - 1a Pro League



Brazil - Liga do Brasil: Athletico-PR, Atlético Mineiro, Atlético-GO, Bahia, Ceará SC, Chapecoense, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Santos. Sin embargo, se generarán con nombres genéricos de jugadores y los clubes no se incluirán en FIFA Ultimate Team.



China - CSL



Dinamarca 3F Superliga



Inglaterra - Premier League: Arsenal, Aston Villa, Brentford, Brighton, Burnley, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Leeds United, Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester Utd, Newcastle Utd, Norwich, Southampton, Spurs, Watford, West Ham, Wolves



Inglaterra - EFL Championship



Inglaterra - EFL League One



Inglaterra - EFL League Two



Francia - Ligue 1 Ubear Eats



Francia - Ligue 2 BKT



Alemania - Bundesliga: 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund, FC Augsburg, FC Bayern München, Frankfurt, Fürth, Hertha Berlin, Leverkusen, M'gladbach, RB Leipzig, SC Freiburg TSG Hoffenheim, Union Berlin, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg



Alemania - Bundesliga 2



Alemania - 3. Liga



Italia - Serie A Tim



Japón - Meiji Yasuda J1



República de Corea - K League 1



México - Liga BBVA MX



Países Bajos - Eredivisie



Noruega - Eliteserien



Polonia - Pko Ekstraklasa



Portugal - Liga Portugal



Irlanda - SSE Airtricity Premier Division



Romania - Liga 1



Arabia Saudí - MBS PRO League



Escocia - Cinch Premiership



España - La Liga Santander: Athletic Club, Atlético de Madrid, CA Osasuna, Cádiz CF, D. Alavés, Elche CF, FC Barcelona, Getafe CF, Granada CF, Levante UD, Rayo Vallecano, RC Celta, RCD Espanyol, RCD Mallorca, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla FC, Valencia CF, Villarreal CF



España - La Liga Smartbank



Suecia - Allsvenskan



Suiza - Credit Suisse Super League



Turkía - Super League



USA y Candadá - MLS

(Para seguir leyendo: Trucos de GTA 5 para todas las consolas)

EL TIEMPO