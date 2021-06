E3: los mejores anuncios que dejó el evento en su edición virtual

Después de un año de ausencia por la pandemia, finalmente el Electronic Entertainment Expo (E3) volvió con varias novedades para los amantes de los videojuegos, aunque no cumplió todas las expectativas en materia de los anuncios que se tenían presupuestados.



La edición de este año, que se llevó a cabo entre el 12 y el 15 de junio, fue completamente virtual debido al covid-19, después de que la versión del 2020 fue cancelada por esta misma razón.

Aunque no todo ha sido malo para esta industria, pues registró millonarias ganancias durante el último año, con un aumento del 20 por ciento en sus ingresos, según datos de la firma de inteligencia de mercado IDC.



El primer gran anuncio de la jornada lo dio el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, al señalar que la edición de 2022 será presencial. Así mismo, Nintendo y Xbox hicieron revelaciones sobre los títulos que llegan y las nuevas ediciones de sus populares juegos. Le contamos aquí cuáles fueron las novedades más importantes.

(También le recomendamos: Detienen a hacker de Anonymous tras 10 años escapando de la justicia)

1. Nintendo no reveló el nuevo modelo de su consola Switch

Para decepción de muchos fanáticos y controvirtiendo varios rumores, Nintendo decidió que aún no es el momento de presentar la nueva versión de su consola Switch, que fue lanzada hace más de cuatro años.



Aun así, dio un abrebocas de lo nuevo en la saga Zelda. La compañía japonesa mostró algunas imágenes de la secuela The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que se estrenará el próximo año.



Entre lo que se conoció en el video de menos de dos minutos, los escenarios son menos oscuros y, para celebrar el aniversario 35 del videojuego, Nintendo lanzará una edición especial de su consola Game & Watch con versiones de The Legend of Zelda, Zelda 2: The Adventure of Link y The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

2. Xbox llega con más títulos y novedades en Game Pass

in duda, el anuncio de Microsoft era uno de los más esperados en el evento. La compañía presentó junto con Bethesda, el conglomerado de estudios que adquirió totalmente este año, los títulos que presentarán próximamente.



Halo Infinite llegará al mercado a finales de este año, después de aplazar el lanzamiento en 2020. Su versión de multijugador será free to play, y se conocieron también detalles de sus sistemas de batalla y personalización, que se ven bastante interesantes.



Por otro lado, desde el pasado 13 de junio los usuarios de Game Pass pueden acceder a 10 nuevos títulos de Bethesda; entre ellos están Doom, The Evil Within 2, Rage y Wolfenstein II: The New Colossus.



(Le puede interesar: Xbox estrenará al menos un juego al mes en lo que queda del 2021)

3. Square Enix y Guardianes de la galaxia

El próximo 26 de octubre llegará al mercado el videojuego de Guardianes de la galaxia. Los jugadores se desempeñarán como Star-Lord, pero estarán acompañados de Gamora, Rocket Raccoon, Groot y Drax. Durante las partidas se deben tomar decisiones que van afectando el desarrollo de la historia.



Pero ese no fue el único anuncio para los fanáticos del universo Marvel, Square Enix mostró también la expansión que tendrá War for Wakanda, en donde Black Panther estará disponible como personaje de juego. Los seguidores no tendrán que esperar mucho, en agosto de este año estará habilitada esta actualización, en la cual se les da un mayor desarrollo a T’Challa y Ulysses Klaue.

4. Ubisoft: imágenes del videojuego de Avatar y la colaboración con Mario

La firma francesa sorprendió con el anuncio de la colaboración con Nintendo para Mario + Rabbids of Hope, la secuela del videojuego de estrategia. En esta ocasión, los jugadores podrán disfrutar de una versión galáctica, en la que deberán cumplir diferentes misiones. Estará en el mercado el próximo año.



Además, Ubisoft reveló las primeras imágenes del mundo de Pandora de Avatar para las consolas. La compañía confirmó la llegada de Avatar: Frontiers of Pandora, juego que desde el 2022 estará habilitada para PS5, Xbox Serie X, Amazon Luna, Google Stadia y computadores.



(Lea además: Microsoft ofrecerá juegos de Xbox en televisores sin consola)

5. Bandai Namco y Capcom, los que no salieron bien librados

Para varios expertos y amantes de los videojuegos, el Electronic Entertainment Expo de este año se quedó un poco corto en materia de anuncios.



Bandai Namco decepcionó en el último día del evento al mostrar únicamente el avance de la tercera entrega de The Dark Pictures Anthology, su videojuego de horror.



Los fanáticos esperaban conocer detalles de otros títulos de la marca como Elder Ring y Dragon Ball Z: Kakarot, pero finalmente eso no pasó. Por otro lado, Capcom entregó solo detalles de un nuevo DLC para Resident Evil Village y no dio ningún anuncio de nuevos videojuegos. Las críticas no se hicieron esperar.



TECNÓSFERA

Encuentre también en Tecnología

¿Cómo saber si hay un virus en su teléfono?

Estas son las aplicaciones más descargadas en el mundo

Samsung presenta sus nuevos smartphones más económicos