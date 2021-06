E3: Mario Party Superstars, secuela de Zelda y novedades de Nintendo

Nintendo protagonizó una de las presentaciones finales en el E3, el evento más importante en el mundo de los videojuegos a nivel global. La expectativa era mucha, pues el año pasado no se realizó el evento por la pandemia.



Si bien Nintendo no hizo anuncios sobre una nueva consola, sí presentó nuevos títulos y dio más detalles de varios videojuegos que muy seguramente tienen contentos a los más fervientes seguidores de personajes icónicos como lo son Mario y Zelda.



A continuación le mostramos los adelantos y las novedades más importantes que presentó el gigante del entretenimiento durante su reconocido Nintendo Direct:

Mario Party Superstars

Life is Strange, ahora en Nintendo Switch

Secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Metroid Dread

Danganronpa llega a Switch

