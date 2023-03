Este 30 de marzo llegó una noticia lamentable para los amantes de los videojuegos, pero que, en realidad, no genera tanta sorpresa. Se trata de la cancelación del evento E3 en su versión presencial y virtual, pues hubo una baja de gigantes del sector.



Algunos de ellos son Microsoft, Nintendo y Ubisoft.

The Entertainment Software Association (ESA) anunció a través de su cuenta en Twitter que el evento de este 2023 finalmente no se realizará, a menos de dos meses, pues estaba pronosticado para llevarse a cabo del 13 al 16 de junio en Los Ángeles.

Según ha sido revelado, la organización envió un correo electrónico a los actores involucrados señalando que pese a ser "un evento querido" no obtuvo el interés necesario para llevarlo a cabo y "mostrar el tamaño, la fuerza y ​​el impacto de nuestra industria".



Al final, se trata de la prueba de que desde la pandemia no ha podido recuperarse. Recordemos que el E3 se realiza desde 1995 y en 2020 fue cancelado por la pandemia, el año siguiente por cuestiones sanitarias, en 2022 no se llegó a realizar -pese a que fue anunciado- y este es el cuarto año en que sucede lo mismo.



Sus fanáticos esperan que 2024 sea la fecha en que por fin el modelo híbrido triunfe.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS