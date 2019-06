E3: Estos son algunos de los videojuegos anunciados hasta el momento

Obsidian Entertainment

Durante la rueda de prensa de Xbox, y antes de que comenzara oficialmente el E3, Microsoft reveló un nuevo tráiler y detalles para The Outer Worlds, uno de sus nuevos títulos.



El juego de rol en primera persona fue desarrollado por Obsidian Entertainment, un estudio de Microsoft que, además, ha trabajado en el desarrollo de títulos como "Fallout: New Vegas" y "South Park: The Stick of Truth".



El tráiler de Outer Worlds enseña un mundo de ciencia ficción con personajes y criaturas que se conocerán luego de la colonización de una galaxia. El juego llegará a Xbox One, a PlayStation 4 y PC. Además, se adelantó que llegará a Steam en 2020. Al igual que los demás títulos de Microsoft, se podrá jugar sin cargo adicional para los suscriptores de Xbox Game Pass.



Fecha de lanzamiento: el 25 de octubre.