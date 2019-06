El debút de Netflix en la gran plaza de los videojuegos

La plataforma de video en streaming y contenidos originales Netflix dio un paso en la industria de los videojuegos con su llegada a la principal feria de 'gaming' del mundo, el E3, que se lleva a cabo en Los Ángeles, EE. UU.



Netflix presentó nuevos videojuegos basados ​​en sus series y contenidos, intensificando su apuesta por hacer de su plataforma de transmisión un imperio multimedia.



El título 'Stranger Things 3: The Game', basado en la popular serie de la plataforma, saldrá el 4 de julio, el mismo día en que se estrena la tercera temporada del programa.

Netflix también licenció "The Dark Crystal: Age of Resistance", una serie de precuela de la película de Jim Henson en la década de 1980, para realizar un juego que se estrenará este año.



A pesar de las expectativas, la compañía no está desarrollando o produciendo los videojuegos en sí, sino que optó por una estrategia de licencias con estudios externos.

En medio de su exploración en el sector, Stranger Things se perfila como el piloto más fuerte pues el programa es uno de los más populares del servicio, especialmente en los Estados Unidos. La compañía obtuvo la licencia de un juego para móviles "Stranger Things" en 2017 y desde entonces ha logrado tratos comerciales para productos que van desde camisetas con la marca hasta botellas de Coca-Cola y helados alusivos a la serie.



Sin embargo, la presentación fue vista por algunos medios especializados como un movimiento obvio y una estrategia de mercadeo para atraer a nuevos espectadores a la serie.

"Estamos buscando oportunidades para extender el universo de estos espectáculos y películas a otros medios", dijo Chris Lee, el director de juegos interactivos de Netflix, durante un panel en el E3.



La entrada de la plataforma en el sector era de esperarse. La industria del 'gaming' mueve fuertes cifras y solo en ventas de videojuegos se superaron los 40 mil millones de dólares el año pasado.



Por ahora, la apuesta de Netflix se encuentra en una fase experimental. Sus primeros dos juegos estarán disponibles en la mayoría de las principales consolas de juegos, así como en las computadoras personales.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg