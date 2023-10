DLC de 'High On Life' ya está disponible en Xbox, PlayStation y PC: de esto trata

La expansión DLC 'High On Knife' para el juego 'High On Life' de Squanch Games ya fue lanzada y se encuentra disponible para su descarga. Este contenido adicional se presenta como una especie de minisecuela que actúa como un puente entre la historia del juego base.

Esta no se trata exactamente de un epílogo, sino más bien de un episodio adicional que ofrece una experiencia diferente, explorando elementos del género de terror de una manera única.

El equipo de desarrollo de Squanch Games describió 'High on Knife' como un episodio adicional significativo que se desarrolla después de los eventos de la campaña principal del juego.



La trama gira en torno al protagonista, quien llega a su hogar y descubre un paquete perdido destinado al compañero de cuchillo del jugador, 'Knifey'. La misión del jugador consiste en viajar al planeta natal para recoger personalmente este misterioso paquete.

Alec Robbins, escritor principal de 'High On Life', describió que uno de los retos fue dejar atrás los cómico. “Cuando se habla de 'High On Life' generalmente pensamos en humor, pero como muchas comedias absurdas, tiene profundas raíces en el terror”, expresó.

El desarrollador reveló que el objetivo principal para esta expansión era centrarse un poco más en el horror, porque este videojuego a pesar de tener disparos, muchos lo veían de manera divertida, cuando, realmente, su trasfondo es más oscuro.

Esta versión promete ser menos cómica y más terrorífica. Foto: Xbox

La expansión ya se encuentra disponible en PC y en las consolas Xbox One y Xbox Series X|S.



Además, el juego base está disponible para los suscriptores de Xbox Game Pass, y existe un paquete exclusivo de Xbox Game Pass que incluye tanto 'High On Life' como 'High On Knife'.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Xbox y contó con la revisión de la periodista y un editor.



CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

