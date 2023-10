Diseñador de videojuegos: ¿qué hacen y qué habilidades deben tener?

Con la era digital cada vez son más las áreas y profesiones que tienen que ver con la tecnología y sus avances, sobre todo en el mundo 'gamer', que cada día encuentra más adeptos y tiene mayores ofertas dentro del mercado laboral.



Una de estos roles es el del diseñador de videojuegos un creativo responsable de concebir el concepto e idear la experiencia de juego, pues trabajan en una variedad de aspectos como la jugabilidad, la historia, los personajes, los niveles y la interfaz de usuario.

De acuerdo con el portal de la 'Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología', este cargo se encarga de "establecer la meta final del juego y predeterminar las posibles decisiones de un jugador y sus efectos en el resultado final".



Junto con otros miembros del equipo de desarrollo, como programadores, artistas y escritores, los diseñadores materializan las ideas para darle vida al juego.



Con ellos se intenta lograr una visión común que respete el diseño, por ello se hacen pruebas de conceptos de prototipo y se identifican y corrigen problemas que vayan surgiendo, según la institución.

¿Cuáles deben ser sus destrezas?

Un buen desarrollador de videojuegos debe tener habilidades en diseño gráfico y animación para crear personajes, escenarios y efectos visuales atractivos.



Según el página oficial de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, el diseñador debe tener una imaginación activa que les permita desarrollar su creatividad para darle vida a las más grandes ideas, ya que deben pensar también como los usuarios y su manera de interacción.



Así mismo, necesitan contar con conocimientos en 'software' y programación de desarrollo multimedia. A partir de allí se realizan los demos, sin esto no es posible conocer los elementos y la creación que tendrá el juego, prácticamente es la fuente que le da vida al mismo.



"Codificación, Adobe Photoshop, Javascript, C++ y Zbrush son algunos ejemplos de herramientas y plataformas para diseñar un juego", afirma la 'Escuela Toulouse Latrec' en su portal.



Sin duda, este es un campo emocionante del mundo 'gamer', pues no solo es un reto creativo, sino también un campo de conocimientos multimodal en el que se puede aprender de la programación, y la mecánica de diseño desde el minuto cero hasta su consolidación.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

