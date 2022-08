En diversas partes del mundo, cada 29 de agosto se celebra el Día del 'gamer', fecha que festeja a los videojuegos como forma de entretenimiento en personas de todas las edades.



Este día cuenta con un origen particular, ya que está alejado de la realización de una partida épica, la creación de un juego en específico o el aniversario de una consola.



En 2008, un grupo de revistas españolas especializadas en el sector, entre ellas ‘Hobby Consolas’, ‘PlayManía’ y ‘PC Manía’, tomaron la iniciativa de crear el Día del 'gamer'.



Desde esa fecha, año a año se conmemora la actividad con diferentes eventos como charlas virtuales, descuentos en tiendas sobre videojuegos, torneos, entre otros.



El Día del 'gamer' goza de popularidad principalmente en países de habla hispana. Foto: Eduardo Sánchez. Archivo EL TIEMPO

En ese 2008, las consolas de turno eran la PlayStation 3 y la Xbox 360. Entre los videojuegos destacaban: ‘Grand Theft Auto IV’, ‘Fallout 3’, ‘Dead Space’, ‘Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots’, ‘Super Smash Bros. Brawl’ o ‘Left 4 Dead’.



Además, el Día del 'gamer' goza de popularidad principalmente en países de habla hispana, pues si buscamos en otras regiones descubrimos que tienen otras fechas o que podrían no existir.



Por ejemplo, en Estados Unidos el Día Nacional de los videojuegos es el 12 de setiembre, fecha que cuenta con aval oficial.

