Todo lo que debe saber de Stadia, el Netflix de videojuegos de Google

Google anunció este martes una nueva plataforma de videojuegos con un importante componente: vive en la nube. Si se cumplen sus ambiciosas promesas, no sería menos que una transformación radical del paisaje de los videojuegos.

¿Qué es Stadia?

Es una plataforma y un estudio desarrollador de videojuegos. El primero se lanzará en algún punto de este año y en él los usuarios pagarán una suscripción -cuyo monto no se ha revelado- para acceder a un catálogo de videojuegos.



El segundo, que se llama Stadia Games and Entertainment, es una división con la que Google espera desarrollar sus propios juegos. Jade Raymond, ex ejecutiva de la compañía de juegos Ubisoft, será la cabeza de la naciente compañía de videojuegos.

Jade Raymond, head of Stadia Games and Entertainment at Google LLC Foto: Bloomberg

¿Qué tiene de innovador un servicio de juegos por streaming?

Lo innovador es que, al dejar el peso del procesamiento en la nube, los jugadores no tienen que comprar una nueva consola para disfrutar de los juegos. El sistema, dice Google, se adapta a la pantalla que prefiera el usuario, desde su celular o su computador portátil hasta su televisor. En este último caso se conectaría mediante un dispositivo Chromecast.

¿Pero eso no se había hecho?

Mmmm, sí. Stadia no es el primer intento de ofrecer una plataforma de videojuegos accesible por streaming. El más notable probablemente sea OnLive, que se lanzó en 2010 y cerró sus oficinas en 2012. Hay otra compañía, llamada Rainway, que ofrece desde hace dos años juegos por streaming a quienes tengan equipos capaces de reproducirlos a 60 fps. Y, claro, PlayStation Now es un servicio de suscripción de videojuegos al estilo del anunciado por Google, con la diferencia de que requiere que el usuario tenga la consola física y la oferta es sólo de juegos de PlayStation.



Por eso es relevante que sea Google el nuevo actor en el mercado, pues su plataforma dispone desde el comienzo de los data centers de la firma, así como de un ecosistema en el que ya habitan los computadores con el navegador Chrome, los teléfonos Pixel y los televisores equipados con Chromecast.



Dado que vivirá en la red, los usuarios no necesitarán descargar programas, actualizaciones o realizar instalaciones de ningún tipo. En algo que Google llamó 'click to play', los usuarios encontrarían los juegos en una ventana de su navegador y solo necesitarían acceso a Stadia para presionar y jugar. Además con modos como el multipantalla los usuarios se podrán conectar a los títulos que deseen desde YouTube, Twitter o virtualmente cualquier lugar de la red.

Entonces no hay que comprar nada de hardware...

Bueno, casi nada. Google también lanzó este martes el mando o controlador que acompañará a su servicio de streaming, un modelo de apariencia clásica, aunque la firma con sede en Mountain View (California, EE. UU.) explicó que los usuarios también podrán jugar utilizando un mando de Xbox.



El mando, que cuenta con un botón para compartir la retransmisión del juego, se conectará vía Wi-Fi y está integrado al asistente de Google, lo que permitirá a los usuarios hacer una consulta por comando de voz mientras juegan.

Momento... ¿un botón de compartir la retransmisión?

Sí, parte esencial de la propuesta de Stadia es facilitar compartir la experiencia de juego. Y al hablar de compartir se refieren a mucho más que solo permitir que otros la vean. Eso es algo muy fácil, toda vez que el servicio nace con integración total con YouTube.



Lo interesante es que el nuevo servicio de Google también ofrece la posibilidad de que si los usuarios están viendo jugar en directo a un "gamer" o jugador influyente y se animan a jugar ellos mismos pueden empezar en el punto exacto en el que el jugador que estaban viendo ha terminado.

¿Qué juegos tienen?

Buena pregunta. De momento no se conocen los títulos del catálogo, pero el gran desafío de Google es el de desarrollar una cartera de juegos amplia y atractiva que pueda competir de tú a tú con los de sus rivales



Google indicó que trabaja con más de una docena de estudios y, precisamente, el evento de lanzamiento ocurrió durante el Game Developers Conference (GDC) de San Francisco, pues necesitará atraer a los grandes desarrolladores para contar con juegos nuevos que seduzcan a los 'gamers'.



El CEO de Google, Sundar Pichai, comentó: "La tecnología debe adaptarse a las personas, y no al revés" y agregó "Nos tomamos en serio el hecho de que la tecnología sea accesible para todos". De cualquier forma, la empresa no entregó detalles clave como el precio de la suscripción o si su negocio vivirá de la publicidad en línea.

¿Resolución?

Hasta 4K, a 60 cuadros por segundo, con HDR y sonido envolvente.

OK, quiero jugar. ¿Qué debo hacer?

Lamentablemente, Stadia no funciona aún y el anuncio es que se pondrá en funcionamiento en algún momento del año en EE. UU., Canadá y Europa.

¿Qué? ¿Por qué?

Primero, por una decisión de mercado. Pero no escapa al análisis que la propuesta de Google depende de que sus usuarios tengan una conexión estable a Internet. El gran 'talón de Aquiles' de Stadia, podría ser el enorme volumen de datos que se necesita mover para darles a miles de usuarios una experiencia fluida sin importar su dispositivo.

O sea, gracias por nada.

No pierda la fe. El nuevo servicio de Google podría tener competencia en el futuro cercano, con productos similares de otros dos gigantes tecnológicos, Microsoft y Amazon, que según la prensa especializada también están preparando el lanzamiento al mercado de sus propias plataformas de suscripción de videojuegos.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET