De Xbox One a Xbox Series X; un cambio marcado por resolución y FPS

Xbox dio este 10 de noviembre el 'pistolazo' inicial de la nueva generación con Series X y Series S, dos consolas que ofrecen alta calidad, pero con diferentes características y precios que buscan adaptarse a las necesidades e intereses de cada tipo de jugador.



En EL TIEMPO ya llevamos más de una semana probando la Series X, la consola más potente de Microsoft. A continuación, le compartimos algunas de las impresiones que nos ha dejado y cómo se siente el cambio entre esta y una discreta Xbox One S.

La nueva Series X al lado de la Xbox One. Foto: Tecnósfera

El estándar será el 4K con más fotogramas por segundo

Ya existía en el mercado una consola capaz de ofrecernos 4K o una buena cantidad de fotogramas por segundo (el número de imágenes que componen un segundo de animación), pero difícilmente encontrábamos ambas cosas a la vez. Pero, al parecer, eso ya se acabó con la nueva generación de consolas.

Esta es una captura de pantalla del Assassins Creed: Valhalla en la Series X Foto: Tecnósfera

La Xbox Series X apunta a que los juegos nos ofrezcan por lo menos 60 FPS a 4K, pero incluso encontraremos algunos que lleguen hasta 8K o a 120 FPS. Así las cosas, disfrutar de esos juegos de Xbox One, que han sido optimizados para la nueva generación, nos dará un vuelco completo a nuestra experiencia garantizando una imagen más fluida y con mejor calidad.



Por ejemplo, Gears 5 corre en 4K con 120 FPS; Gears Tactics, en 4K a 60 FPS; Ori and the Will of the Wisps, en 6K a 60fps o 4K a 120 FPS, y Assassin’s Creed Valhalla, en 4K a 60 FPS. Pero valga decir que todas estas características no serán plenamente disfrutables si no se tiene un televisor o monitor que le corresponda en la velocidad de refresco o en la resolución de la imagen.

¡Recién sacadas de la caja! Vea cómo destapamos la nueva Xbox Series X La nueva generación de consolas está a la vuelta de la esquina y EL TIEMPO ya tiene en sus manos la nueva Xbox Series X. Acompáñenos en este 'unboxing'.

En este sentido, un jugador que no se fije mucho en estas dos características en conjunto puede que no tenga una experiencia plenamente gratificante en el cambio generacional, a diferencia de un jugador que persigue más FPS en búsqueda de tener una mejor experiencia de juego con miras a un nivel un poco más competitivo.

Llega el ‘ray tracing’ a las consolas, pero ¿cuánto será utilizado?

Esta es una tecnología con muchísimo potencial. Se trata del cálculo de cada rayo de luz y cómo interactúa con la escena, con los materiales del objeto 3D: si se refleja, si se refracta. El resultado es una imagen más realista con sombras y reflejos calculados en tiempo real, lo cual es toda una proeza que llega a las consolas por un precio relativamente cómodo.



Si bien no es una tecnología nueva, pues ya lleva años en los computadores; esta aún no se ha logrado establecer como el estándar, en parte por la demanda gráfica que tiene y que termina empujando al jugador entre decidir si quiere tener ‘ray tracing’, una gran cantidad de FPS o una mayor resolución. Para evitar esta triada de caminos, empresas como Nvidia han trabajo en Inteligencia Artificial que optimice los recursos y aligere las cargas.



Este es el Dirt 5 en la nueva Series X Foto: Tecnósfera

Sin embargo, en la Xbox Series X aún no está tan claro a qué nos enfrentaremos, en buena parte porque pocos juegos están haciendo uso de esta tecnología en el día del lanzamiento. Uno de ellos es Watch Dogs Legion, que corre a 4K y 30 FPS, nada mal, a decir verdad, para disfrutar de una Londres llena de detalles.



Este es uno de los grandes saltos generacionales, pero lastimosamente no tenemos cómo disfrutarlo por la baja oferta de títulos que lo implementa. Como dicen, “amanecerá y veremos”.

La memoria, la bendita memoria

En la Series X nos encontramos con una unidad de estado sólido (SSD) de 1 TB, capacidad de almacenamiento que ya encontrabamos en las consolas de la anterior generación, pero con la ventaja de que esta es mucho más rápida y completamente silenciosa al no tener partes móviles.



Del total, solo tendremos 802 gigas libres, que ya es un golpe de por sí para el jugador. A esto adicionemos que las versiones optimizadas para Xbox Series X tienen mejores texturas para disfrutar del 4K, lo que hace que los títulos sean más pesados. Solo por nombrar una diferencia entre la Series X y la Series S: Gears 5 pesará en la primera 72,4 GB, y en la segunda 55,8 GB.



Así las cosas, la expansión del almacenamiento será necesaria en un futuro. ¿Qué tan cercano? Habrá que esperar a los nuevos lanzamientos que llegarán con esta generación de consolas como prioridad y no pensando en entregar solo una versión optimizada.



Ahora, Xbox ofrece el Smart Delivery que nos entrega la mejor versión para la consola que estemos usando sin necesidad de pagar extra por una optimizada. Sin embargo, ¿nos encontraremos en el escenario en que podamos descargar la versión de Xbox One para reducir el peso del juego en nuestra Xbox Series? En el momento no es posible.

El control tuvo cambios sutiles, pero sustanciosos

El control no cambia mucho en tamaño, a primera vista parece el mismo, pero ese pequeño cambio lo hace más cómodo. Adicionalmente, el agarre es mejor gracias a una textura más marcada en la parte trasera y que se suma ahora en los gatillos.



En la cruceta encontramos una nueva versión sobre la cual descansa mejor el dedo y que nos permitirá hacer movimientos diagonales más fácil y cómodamente. Adicionalmente tenemos el botón de compartir, una característica ya conocida en la competencia, que facilita el componente social en los usuarios de la consola de Microsoft. Con una pulsación tomamos una foto y manteniendo, grabamos clips de lo ocurrido.



No hay joyas exclusivas de generación al día del lanzamiento Estamos frente a una nueva generación que sigue compartiendo los títulos con su predecesora, pero no tenemos un gran título pensado únicamente en las nuevas consolas que exprima al máximo las capacidades de la nueva generación. El más cercano era The Medium, pero se retrasó hasta enero del 2021.



Este panorama puede ser desalentador para los que esperan una o varias razones de peso para cambiar de consola, pues los juegos Triple A siguen llegando a la generación actual, claro sin los beneficios de FPS y resolución mencionados anteriormente. Pero si esas características no son de peso para el tipo de jugador que se es, ¿para qué cambiar tan pronto?

Hablemos de la consola en sí

Potente, rapidísima y silenciosa. Con estos tres adjetivos podemos definir la nueva Xbox Series X. Hablar más del primero sería redundante, pero no podemos pasar por alto o restarle importancia al segundo: desde la carga de la interfaz hasta los juegos más pesados como Red Dead Redemption 2 cargan rápidamente, tanto así que podemos hablar de segundos y no minutos. Con esta nueva generación de consolas estamos optimizando nuestros tiempos, haciendo que sean más de juego y menos de espera.

El Watch Dogs Legion es otro de los juegos que pudimos probar en la Series X Foto: Tecnósfera

Adicionalmente tenemos la función de Quick Resume, la cual permite que retomemos un juego justo donde lo dejamos a pesar de haber pasado a otro título y jugado por horas. Además de reducir la espera, esta función puede ser utilizada como ‘truco’. Por ejemplo, un jugador puede utilizar esta función para parar y descansar, o cambiar de título para luego retomar la misión con la mente más fresca si es que está en una demasiado larga en la que no ha llegado a un punto de autoguardado y por lo cual perdería todo lo conseguido hasta el momento. En definitiva, da libertad.



Finalmente, esta consola es silenciosa. El único sonido que hace es el pitido de cuando la encendemos y cuando la apagamos. Su gran ventilador refrigera bastante bien la consola y no hace el más mínimo ruido, incluso en momentos de alta exigencia.



Y al usar SSD, esta consola no hace ningún tipo de ruido si está instalando juegos o actualizaciones en las noches, como sí se puede percibir en su predecesora.

