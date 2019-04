Days Gone no es original pero, demonios, es efectivo

Cuando se estrenó, en octubre de 2010, The Walking Dead elevó las historias de zombis (un término que, de hecho, no se usa en la serie) y dio por inaugurado un renacer del tema que ha dado cabida a obras sumamente originales, de Shaun of the Dead a Pride and Prejudice and zombies a Train to Busan.



Con las mismas reglas, cada nueva propiedad expandía las posibilidades narrativas y creativas de los muertos vivientes. Es probable que la calidad no sea tan homogénea en el campo de los videojuegos, pero por cada título como Dead Island y cada BlackSoul hay un Resident Evil 2 y un State of Decay 2.

Es claro que a los productores de Days Gone, un título exclusivo de PlayStation 4 de Bend Studios, no les interesaba ser exaltados por su originalidad. Pero, aunque les ha valido no pocas críticas de esta clase de juegos, lo cierto es que lo poco original –que sin duda lo es– no reduce ni su impacto ni su capacidad de entretener y emocionar.



Lo primero es la historia, en la que seguimos a Deacon St. John, un veterano de Afganistán que va a todas partes en su motocicleta en un paisaje posapocalíptico en el que la humanidad ha sido diezmada por los freakers, que no se distinguen en nada de los walkers, lurkers, zetas y como sea que otros guionistas más o menos inventivos hayan elegido llamarlos.

El juego comienza con Deacon enviando a su malherida esposa, Sarah, en un helicóptero del ejército con la esperanza de que reciba atención médica. Un título genérico nos informa del paso de dos años y ahora ‘Deek’ recorre el territorio de lo que fue el Pacífico noroeste de Estados Unidos junto a William ‘Boozer’ Gray, su mejor amigo (a quién engañamos, su mejor amiga, en realidad, es su motocicleta).



Aunque al comienzo se limita a ofrecer misiones muy simples, más destinadas a machacar la mecánica de combate, va ganando intensidad a medida que los ocasionales grupos de zombis, digo, de freakers, aumentan hasta ser verdaderas hordas, de lejos la característica más intensa y desafiante del juego.



En eso, Days Gone evoca los mejores aspectos de sagas como Assassin’s Creed. El mapa es amplio y está lleno de puntos de interés, en los que a menudo la amenaza es más humana que zombi. A medida que Deacon se hace más hábil y fuerte, sus capacidades le permiten enfrentar desafíos que hubieran sido impensables en las etapas más tempranas.

Days Gone evoca los mejores aspectos de sagas como

Assassin’s Creed FACEBOOK

TWITTER

Lamentablemente, el personaje no evoluciona con sus destrezas. Deacon es un tipo cruel y propenso a estallidos de ira. Si bien podría decirse que estas características no están fuera de lugar en un mundo que se fue al caño, es difícil empatizar con él. Se logra solo por la exigencia de las misiones, que en ocasiones evocan lo logrado en títulos como Horizon Zero Dawn o The Divison 2.



Y, claro, están los gráficos, que de lejos representan el máximo logro técnico de Days Gone al presentar paisajes de Oregón en una atmósfera salvaje que le da a todo una cualidad bastante verosímil.



Vale decir, al final, que es probable que la crítica no hubiera sido tan dura si Days Gone hubiera sido lanzado en otra plataforma. Pero es que a Sony se le pide, en especial en sus títulos exclusivos, un nivel de excelencia que requiere más que fórmulas. Requiere vida, y eso es algo difícil de encontrar a punta de freakers.



WILSON VEGA

EDITOR DE TECNOLOGÍA@WilsonVega