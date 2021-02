La radiografía del fracaso del esperadísimo Cyberpunk 2077

La salida de Cyberpunk 2077, desarrollado por el estudio polaco CD Projekt Red –conocido por la muy bien puntuada serie de video-juegos The Witcher– era esperada por toda la industria del videojuego, la prensa y los fanáticos. Sin embargo, a pocos días de su lanzamiento, el 10 de diciembre de 2020, jugadores empezaron a encontrarse errores tras errores y problemas en el desarrollo que preocuparon al sector.



Las grandes expectativas se habían creado, en gran manera, por el reconocimiento que logró el estudio con The Witcher 3, ganador de la distinción de juego del año en 2015 y que llevó a que CD Projekt pasara de ser una empresa medianamente reconocida a convertirse en uno de los grandes desarrolladores de videojuegos en el mundo.

Entre las acciones que potenciaron la buena reputación de CD estaban sus fuertes políticas proconsumidor, en las que todos los jugadores que compraban una copia de The Witcher 3 recibían el juego completo, sin contenido extra pago o ventajas que se obtuvieran al pagar.



(Le puede interesar: Escenas de videojuego Cyberpunk 2077 podrían generar convulsiones)



Este tipo de estrategias llevaron al estudio a estar en boca de millones de personas y a que su nuevo gran proyecto, Cyberpunk 2077, que prometía nuevas funciones y características dignas de la nueva generación de videojuegos, fuera de los juegos más esperados.



Inicialmente, el título estuvo pensado en la antigua generación de consolas –Xbox One, PlayStation 4– y también PC. Su diseño y desarrollo lo perfilaban como un posible nominado a juego del año y, tras tanta expectativa, incluso al juego de la década.

El presupuesto de 'Cyberpunk 2077' se estima en 270 millones de euros. Foto: Wojtek Radwanski / AFP

Con un mundo abierto, una promesa de ciudad totalmente viva y en constante movimiento, una historia bien fundamentada y llena de historias secundarias plagadas de emoción, se presentaba Cyberpunk 2077, en conjunto con la promesa de horas y horas de contenido por jugar.



(Además: Cyberpunk 2077, ‘una obra maestra’ del videojuego, llena de errores)



Sin embargo, 2020 fue un año difícil para CD Projekt Red, que retrasó desde inicios del año pasado el lanzamiento del juego alegando que necesitaban más tiempo para optimizar detalles de experiencia en el juego y que se habían presentado retrasos debido al covid-19.



Cada anuncio del estudio venía acompañado de ataques de fanáticos que esperaban el juego y que alcanzaron a convertirse en amenazas a los desarrolladores; en ellos les decían que no les darían más tiempo para terminar el esperadísimo Cyberpunk.



El 10 de diciembre de 2020 sería el día en el que todos podrían adquirir Cyberpunk, y días antes la prensa especializada tuvo la oportunidad de probarlo y fue “universalmente aclamado” por la crítica, según el sitio metacritic.com.



Cyberpunk “lleva el juego del mundo abierto hacia una nueva generación” para The Digital Fix, mientras que Gameblog.fr lo eleva a la categoría de “obra maestra”.

Dos días después del lanzamiento, desde CD Projekt acudieron a las redes sociales para ofrecer disculpas. Foto: Wojtek Radwanski / AFP

La versión analizada por la prensa fue la de computador; no obstante, cuando millones de usuarios probaron el juego en consolas hubo unanimidad entre los críticos sobre un número impresionante de errores que contenía. Y todo se agudizó cuando se reveló que el estudio no permitió hacer análisis en consolas antes del lanzamiento.



(Le recomendamos leer: El sorprendente niño de 14 años con 450 victorias seguidas en Fifa 21)



Cuando millones de jugadores probaron el título en las versiones estándar de las consolas de antigua generación –PS4 y Xbox One–, se encontraron con un videojuego en un estado casi injugable, lleno de errores y fallos, en conjunto con una calidad gráfica que no se acercaba en nada a lo presentado en tráileres.



Dos días después del lanzamiento, desde CD Projekt acudieron a las redes sociales para ofrecer disculpas y decirles a quienes habían comprado el juego en plataformas digitales que podrían pedir un reembolso de dinero; sin embargo, en algunos países el juego es comercializado por terceros que se han negado a devolver el dinero, y los usuarios se encuentran entre la espada y la pared.



Así es como toda la confianza y cercanía que CD Projekt Red había logrado empezó a perderse, y no solo por los problemas gráficos o de rendimiento, sino porque se incumplieron varias promesas que llevaron al estudio a considerables caídas en ventas.



(Además: Epic Games demandó a Google y Apple en el Reino Unido)



Las redes sociales se llenaron de videos que recopilaban centenares de 'bugs' y problemas en el juego; las críticas en el portal Metacritic hechas por usuarios en PlayStation 4 fueron de 3,4 puntos sobre 10 y de 4,8 puntos en Xbox One.



Con un golpe fuerte a la reputación del desarrollador, el paso siguiente fue solucionar lo que estaba dañado. Finalizando 2020 e iniciando 2021 llegaron los nuevos parches que arreglaban diferentes errores y mejoraban tanto las texturas como los comportamientos de los NPC –personajes controlados por inteligencia artificial–.



Marcin Iwinski, cofundador de CD Projekt Red, dijo en un video: “Los primeros meses de 2021 los dedicaremos a solucionar todos los problemas que tenemos dentro del juego. Por favor, no culpen a ninguno de nuestro equipo de desarrollo. Fuimos los miembros de la junta directiva los que tomamos la decisión del lanzamiento. Pedimos excusas”.



2021 se inicia con un gran primer parche que mejoró la experiencia de juego, pero que no soluciona su mala primera impresión.

También le piede interesar:

- ¡Juego gratis! ya puede obtener Star Wars Battlefront 2 en Epic Store



- La PS5 se perfila como la consola más exitosa en ventas de PlayStation



- Cuatro videojuegos que marcaron el 2020 de millones de personas



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET