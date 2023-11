Conozca a los estudios de videojuegos que se han creado en Colombia

Hace algunos años, Colombia ha estado en los primeros lugares entre los países de creación de videojuegos. Muchos desarrolladores colombianos han trabajado durante años para poder lograr ese puesto en esta industria tan competitiva.



De acuerdo con el mercado global de videojuegos, este produce más dinero que industrias como la del cine y la música, puesto que llega a ganar más de 180.000 millones de dólares.



En Colombia, de acuerdo con la firma analista NewZoo los videojuegos generaron ingresos por más de 1200 millones de dólares en 2021, cifra que va en aumento.

Asimismo, de acuerdo con ProColombia entre enero y julio del 2022, los videojuegos colombianos, en cuanto a exportación, superaron los 600.000 millones de dólares.



Según el portal IA Colombia, esta misma empresa llevó en el 2022 a 14 estudios de este sector a la Gamescomm 2022, que es la mayor feria de entretenimiento y juegos interactivos que se celebra en Europa.



Por otra parte, por lo creciente de esta industria se creó una asociación llamada 'Colombian Videogames Association', en español, la Asociación Colombiana de Videojuegos' en la cual se encuentran inscritas 15 empresas de este sector, entre las que se encuentran Jam City Bogotá, Ladrillos locos, Estudios On3D, entre otros.



Sin embargo, aunque la asociación se creó en el 2018 muchos de ellos llevan más de 20 años en el negocio de los videojuegos y el portal 'De Vuego', reporta 37 compañías que trabajan desde ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Palmira y Barranquilla.



Los pioneros de la industria del videojuego en Colombia son Efecto Estudio, Teravision Games, Dreams Uncorporated y Brainz, una empresa que luego fue comprada por Jam City, siendo estos quienes llevan la batuta en este sector, según lo reseña el portal IA Colombia.



Eivar Rojas Castro, CEO de Efecto Estudio, explicó para el portal en mención: “Gracias a la pandemia se realizó una consolidación tanto de compañías como entre las personas que prestan servicios locales y es que se generó una alta demanda global que ayudó a generar un crecimiento constante entre los estudios ya consolidados y ayudó a los pequeños desarrolladores a estabilizarse como proyectos viables económicamente”.



Otro de los estudios reconocidos del país es Polygonus de Medellín, el cual fue fundado por un grupo de desarrolladores dirigidos por José David Cardona y que ha alcanzado hasta contar con operaciones desde Nueva York y Dublín y ofrece formación a jóvenes interesados en el sector, según IA Colombia.



De acuerdo con Sandra Rozo, periodista especializada en en la industria de videojuegos y directora de la revista gamers-On, entrevistada por el portal mencionado anteriormente: “después de más de 15 años de trabajo, los desarrolladores colombianos se han ido posicionando internacionalmente y han demostrado que en el país se hacen productos de calidad".



Es el caso de Dreams Uncorporated creador del reconocido juego CrisTales, así como también Efecto Estudios de la ciudad de Bogotá y sus dos videojuegos Project Possession y Decoherence, Teravision Games, creado en el 2006 y con su reconocido juego Captain ToonHead vs the Punks from Outer Space, el cual se dio a conocer en el Gamercon con importantes visitas en Youtube.



Por otro lado, Rozo añade que con el auge de esta industria, especialmente en los más jóvenes crearon el 'Latam Game Jam' en donde pretenden agrupar a universitarios para que creen un videojuego en cinco días, al igual que se hizo en el evento 'Game Jam', que reunió a cientos de desarrolladores para crear un juego en tiempo récord.



Lo cierto es que esta industria se está convirtiendo poco a poco en uno de grandes ingresos en el país y al parecer esto va a seguir expandiéndose.

¿Se puede vivir de los videojuegos?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

