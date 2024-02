Los videojuegos que pasaron a la historia por ser considerados 'los más malos'

El mercado de los videojuegos lleva varias décadas entreteniendo a personas de todas las edades y gustos, incluso generando ligas competitivas y millones de dólares en ganancias.

No obstante, no todo es bueno con los juegos de video, pues se han lanzado algunos títulos que han despertado críticas por ser plagios o por no superar las expectativas de los consumidores.



Por esta razón, damos a conocer una lista de algunos videojuegos que todavía se recuerdan por ser considerados “los peores de la historia”.

E.T. El extraterrestre

Este juego se lanzó en 1982, fue diseñado por Howard Scott Warshaw y estaba disponible en Atari 2600; según ‘Europa Press’ el título “hundió a Atari”, debido a que los desarrolladores tuvieron que correr contra reloj para lanzarlo por al auge de la película.



Al no tener tiempo para hacer pruebas, su presentación fue de baja calidad y varios usuarios devolvieron el cartucho agregando duras críticas.



El juego “desapareció” y años más tarde, en un desierto de Nuevo México, fueron encontrados enterrados varios ejemplares.

Superman 64

Este videojuego fue desarrollado en 1999 por ‘Titus Software’ para la consola Nintendo 64. En el sitio web de ‘Business Insider’ destacan que tenía “controles deficientes, era repetitivo hasta la saciedad, muy aburrido y con gráficos deficientes”.



SHAQ FU

En 1994 es juego 2D de pelea fue lanzado para Mega Drive y Super Nintendo. De acuerdo con el sitio de internet ‘Esquire’, los fanáticos y la crítica “se quejaron de su escasa dificultad, de los controles y hasta de no entender qué hacía un jugador de baloncesto golpeado a otros”.

Pac-Man

Es un clásico de los videojuegos ‘arcade’, pero el que realmente presentó problemas fue la versión que se sacó para Atari 2600.



Los fantasmas no salían al tiempo en pantalla por la baja calidad de los gráficos, algo que generaba confusión.



A esto se añade que el sonido original no pudo ser trasladado a la versión de la consola, pero en las promociones se aseguraba que sí lo tenía.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

