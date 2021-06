Críticas a Facebook por plan de incluir anuncios en sus gafas Oculus

Facebook Inc. ya está recibiendo varias críticas por su plan de colocar anuncios en juegos en su casco de realidad virtual Oculus.



Blaston, el juego de disparos futurista de Resolution Games, se retiró de la prueba días después de que Facebook lo anunciara, citando quejas. Blaston fue el único juego que Facebook confirmó que había aceptado su prueba, aunque dijo que había otros desarrolladores en el tablero.



"Después de escuchar los comentarios de los jugadores, nos damos cuenta de que Blaston no es el más adecuado para este tipo de prueba publicitaria", dijo el creador de juegos en un comunicado en Twitter. "Por lo tanto, ya no planeamos implementar la prueba".



Blaston continuó diciendo que podría aplicarse a la prueba de anuncios de Facebook "pequeños y temporales" a un juego gratuito llamado ‘Bait!’, pero no se comprometió a hacerlo.



Facebook ha estado impulsando anuncios en realidad virtual en un intento por generar más ingresos de su línea de hardware costosa de producir. Sus auriculares son más asequibles para acelerar la adopción. Un portavoz de Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

