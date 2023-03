Los fanáticos de los videojuegos se despertaron con una llamativa noticia: 'Counter-Strike, el juego de disparos en primera persona desarrollado por Valve Corporation y Hidden Path Entertainment, estrenaría una secuela.

La exclusiva fue dada por el periodista Richard Lewis, quién aseguró que "una nueva versión de Counter-Strike está en camino" tras un tiempo en desarrollo.



Al parecer, la nueva versión de este juego creado en el 2000 se llamaría 'Counter Strike-2' de forma provisional y se espera que en un mes la versión beta esté lista.



"El objetivo es lanzar esto, pulirlo, corregir cualquier bug y llevarlo al siguiente nivel que la gente espera de 'Counter-Strike'", afirmó el equipo de Valve, quien agregó que este es el motivo por el que CS:GO ha tenido algunos problemas sin solución durante algún tiempo.



Los cambios

Esta versión en Source 2 presentará mejoras en la optimización y la calidad gráfica, aunque supondría un ligero aumento en los requisitos de los ordenadores. Sin embargo, Lewis espera que Valve tenga en cuenta los computadores menos potentes.



Además, tendrá novedades en el 'match-making' para competir con otras propuestas más modernas, como Valorant.



Finalmente, fuentes cercanas a la compañía aseguran que Valve se encuentra probando la nueva versión del juego con un grupo de jugadores profesionales de 'Counter-Strike: Global Offensive'.

