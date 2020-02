Apple eliminó en China el juego en el que se puede ser el coronavirus

Plague Inc,el popular videojuego en el que los usuarios pueden crear una pandemía y el objetivo es esparcirlo por el mundo fue retirado de la tienda de aplicaciones de Apple, según anunciaron sus desarrolladores.

Según Ndemic Creatios, empresa creadora y desarrolladora del juego, a partir de hoy los usuarios en China no podrán descargar ni jugar más este título después de que Administración del Ciberespacio China ordenara su retiro de la tienda de la App Store de Apple por su contenido 'ilegal'.



"Estamos trabajando muy duro para tratar de encontrar una manera de que el juego vuelva a estar en manos de los jugadores chinos, no queremos renunciar, sin embargo, como un pequeño estudio de juegos independiente en el Reino Unido, las probabilidades están apiladas contra nosotros", comentó Ndemic en un comunicado.



La empresa, además, indicó que ha tratado de contactar a la Administración del Ciberespacio China "para comprender sus preocupaciones y trabajar con ellos para encontrar una solución".



La aplicación ya lleva ocho años al aire y acumula cerca de 130 millones de jugadores en el mundo. La firma desarrolladora define a Plague Inc como "el juego de estrategia / simulación número 1 en todo el mundo y ha sido el juego pago más popular en China durante muchos años. Plague Inc. se destaca como una simulación inteligente y sofisticada que alienta a los jugadores a pensar y aprender más sobre problemas graves de salud pública".

"Plague Inc. ha estado fuera durante ocho años y cada vez que hay un brote de enfermedad, vemos un aumento en los jugadores, a medida que las personas buscan obtener más información sobre cómo se propagan las enfermedades y comprender las complejidades de los brotes virales", asegura Ndemic Creations.



La empresa también ha manifestado que "el brote de coronavirus en China es profundamente preocupante y hemos recibido muchas preguntas de jugadores y medios de comunicación".



Así como que el diseño y desarrollo del juego estaba enfocados en que "sea realista e informativo, a la vez que no sensacionaliza problemas serios del mundo real. Esto ha sido reconocido por los CDC y otras organizaciones médicas líderes en todo el mundo".



Y recuerdan que Plague Inc. "es un juego" y no un modelo científico. "Siempre recomendamos que los jugadores obtengan su información directamente de las autoridades sanitarias locales y mundiales", agregaron.



Sin embargo, también resaltaron que el juego seguirá funcionando sin problemas en el resto de los países, tanto en su versión móvil como en las de computador y consola.