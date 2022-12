Para los gamers una de las herramientas más básicas y necesarias para jugar sus videojuegos favoritos es una buena pantalla, con gráficos de calidad. Por eso, para el gremio el hecho de que una consola no se pueda conectar a pantalla de computador portátil es una mala noticia.



Esta herramienta les permitiría tener al alcance de un aparato portable y práctico el divertimento que tanto les brindan los videojuegos.

Según explica el portal especializado en videojuegos 'HardZone', los puertos HDMI de los portátiles son solo para las salidas de video, lo que quiere decir que no son funcionales para que del computador se emita la imagen de un monitor externo.



Es decir, desde un portátil a otro lugar si se puede transmitir un video o una imagen, pero, desde un equipo externo al portátil es imposible.



No obstante, existen algunos computadores que son profesionales y que tienen dos puertos de HDMI, uno es de entrada y de salida. En esta excepción, el gamer tiene la posibilidad de jugar con la imagen desde la pantalla del portátil.



"Una consola es como un ordenador y su puerto HDMI es igualmente de salida y nunca de entrada. En consecuencia, tanto los puertos HDMI de las consolas como de los ordenadores portátiles son siempre de salida y solo sirven para conectar directamente un monitor o TV a ellos, así que salvo en el caso que hemos mencionado antes de algunas excepciones en ordenadores All in One, nunca podrás utilizar la pantalla del portátil para conectar una consola", explica 'HardZone'.

