Con esta tecnología correr maratones en la casa es posible

A pesar del fuerte golpe financiero a los propietarios de los centros de acondicionamiento físico, así como las cancelaciones de maratones, fondos ciclísticos y carreras atléticas, la cuarentena también fue el envión para las tendencias virtuales de ‘e-training’ o ‘wellness on the go’, que hacen del videojuego, la exigencia física, la realidad virtual y las tecnologías 2 y 3D el equipo campeón.

“La idea surgió hace un año. Como organizadores de eventos masivos buscábamos una solución a varios temas logísticos que se estaban dificultando: los permisos en la ciudad –cada vez es más complicado y costoso acceder a la vía pública mediante una carrera atlética–, el alcance limitado de nuestros eventos (hay muchos corredores en ciudades intermedias en donde no se realizan carreras masivas) y la internacionalización de nuestras competencias”, explica Juan Carlos González, creador de Virtual Challenges, la serie de competencias atléticas (individuales, de padres e hijos y con mascotas), retos ‘fitness’, fondos ciclísticos y duatlones que desde junio se han desarrollado de manera virtual en Colombia.



“La persona corre o pedalea el día que quiera, a la hora que lo desee, por la ruta acostumbrada y habilitada por el Gobierno o en rodillos o banda de correr; envía una evidencia digital –ya sea a través de una foto o con el seguimiento del recorrido mediante las ‘apps’ de GPS como Strava– y recibirá su medalla como en los eventos habituales, pues la actividad sigue siendo física”, agrega el también director de la firma especializada en ‘running’ Ergofitness, organizadora y productora de la Carrera de la Mujer, el Music Night Run Fest, RunTour de Avianca, ‘trail’ urbano Nat Geo, la Carrera Unicef, Carrera Cartoon Network, etc., quien asegura que el estreno de la modalidad digital de las competencias de calle estaba planeado para el próximo mes de septiembre. “Pusimos al aire Virtual Challenges el 14 de mayo. En menos de una semana se inscribieron 500 personas”.



La persona corre o pedalea el día que quiera, a la hora que lo desee, por la ruta acostumbrada o en rodillos o banda de correr; envía una evidencia digital y recibirá su medalla

No solo por haber sido la década del culto al cuerpo y del auge de las clases grupales en los salones de aeróbicos, los años 1990 vuelven a marcar el paso en la movida deportiva, pero evolucionada en formato 2.0. “Con Bendita Pasión, mi marca deportiva digital, realizamos un ‘Everesting’ virtual que salió de la conversación por Zoom entre cinco amigos triatletas desesperados por evolucionar el ciclismo bajo techo. Por eso acudimos a esta técnica creada en los años noventas”, asegura la periodista y triatleta aficionada Susana Mora.



Un ‘Everesting’ es una tendencia ciclística que consiste en completar en una sola sesión de bielas y pedal un desnivel acumulado igual a los 8.848 kilómetros de altura del monte Everest. “Son casi 12 o 15 Patios”, explica Mora quien acudió a la aplicación Zwift –que reproduce escenarios y simula rutas de entrenamiento en cicla o corriendo– para la medición y simulación del que ha sido el más exigente reto digital doméstico realizado, hasta el momento, en Colombia. “En la ‘app’ está el alto digital del #NEVEResting; lo subimos 8,5 veces cada uno. Nos reunimos en mi casa Rodrigo y Eduardo Acevedo (dos triatletas colombianos quienes lo hicieron completo, cada uno, en menos de 10,5 horas) y María José Bermúdez, María Ester López y yo, que lo completamos por relevos, siguiendo todos los protocolos de distanciamiento y bioseguridad”, agrega.



En 2010 hubo una explosión de los ‘wearables’ deportivos –bandas ‘fitness’ que miden las pulsaciones cardíacas, los monitores y relojes con GPS y hasta los audífonos sumergibles e inalámbricos–, de las aplicaciones que monitorean desde las distancias pedaleadas hasta los pasos dados y las calorías ingeridas en el almuerzo.



En 2014, la realidad aumentada impuso una nueva marca en Silicon Valley, cuando el ‘startup’ Zwift planteó la ecuación del videojuego más el sudor para la creación de comunidades de avatares de ciclistas y atletas de todas las nacionalidades, sin salir de sus casas o de sus ciudades y que a cualquier hora pedalean por rutas de la Toscana o bordean el Kilimanjaro a bordo de sus zapatillas.



“Las carreras virtuales no fueron propiciadas por la pandemia”, dice Brahiam Cruz, organizador de Virtual Race, la competencia atlética virtual que se desarrolló entre el 5 y el 14 de junio por toda Colombia. “La movida de las carreras atléticas virtuales nació en 2015, en Reino Unido, con Virtual Race UK, un proyecto que por cada fecha especial (Día de las Madres, Navidad, etc.) realiza una competencia online cuyos fondo van a la caridad”, agrega.



Para su edición 2019, la maratón de Nueva York estrenó su versión virtual. Asimismo, marcas que lideraron la fabricación de rodillos inteligentes –como la española BKool– pasaron a especializarse en el desarrollo de ‘software’ de soluciones inmersivas para el deporte. Y aun, estos días, la marca Ironman está promoviendo su primera gran competencia ‘online’, corroborando que no se trata de una tendencia que pasará, sino que es un movimiento y una evolución de la manera como nos ejercitaremos en adelante.



“Empresas de todo Colombia compraron inscripciones a los diferentes retos de Virtual Challenges para sus teletrabajadores; como los competidores deben enviar una foto de evidencia del cumplimiento de su reto, esta les sirve a las empresas dentro de sus programas de gestión y seguridad social en el trabajo”, dice Juan Carlos González. “La gente está encerrada y angustiada por sus finanzas. Y está trabajando en el comedor o en la sala, y por eso las empresas ven en la actividad física virtual la clave para prevenir diferentes riesgos”, concluye.



PILAR BOLÍVAR

Para EL TIEMPO