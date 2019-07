Los jugosos premios de los torneos de videojuegos más importantes

La industria de los e-sports cada vez pisa más fuerte. Según un estudio de NewZoo, los deportes electrónicos generarán en 2019 más de 1.000 millones de dólares en ganancias, marcando así un hito en su historia. En esta nota le contaremos cuáles son las competencias más importantes y cuánto dinero entrega a los mejores de esta disciplina.

The International 2019

Uno de los videojuegos que más convoca aficionados y profesionales a nivel mundial es Dota 2. En este título del género multijugador de arena de batalla en línea (MOBA) se enfrentan dos equipos de cinco integrantes que tienen como objetivo principal destruir la edificación central ubicada en la base adversaria.



El popular juego de estrategia en tiempo real de Valve entrega más de 29 millones de dólares (la cifra sigue en aumento) a los equipos participantes de su máxima competición: The International 2019. El próximo torneo se realizará entre el 15 y 25 de agosto próximo en la ciudad de Shanghái, China.



The International (Ti) es la competencia más importante de Dota 2 en el mundo. Desde su inicio en el 2011 el organizador ha sido Valve y cada año ha aumentado considerablemente su pozo de premios.



En el The International 2011 se repartieron 1'600.000 dólares. Mientras que, en 2018, en total hubo 25'532.177 dólares, un crecimiento muy considerable. Y más si se tiene en cuenta que a la fecha el pozo de premios del Ti 2019 cuenta con más de 29 millones de dólares.

Clash Royale League

La Clash Royale League (CLR) es la liga por equipos oficial por de Clash Royale, con los mejores equipos y los mejores jugadores del mundo. La participación global es de más de 25 millones de participantes en el modo de juego online, con equipos de eSports profesionales de la talla de Team Liquid, FNATIC o el club español, Team Queso.



Fecha: 29 de mayo al 7 de julio de 2019

Dónde: Lo Ángeles, California

Premio: 150.000 dólares

FIFA eWorld Cup 2019

En la FIFA eWorld Cup 2019, 32 jugadores que se clasificaron a través de EA SPORTS FIFA 19 Global Series lucharán por el mayor premio de todos: el título de campeón de la FIFA eWorld Cup, 250.000 dólares en premios y un viaje a The Best FIFA Football Awards. El último campeón de FIFA 19 será coronado el 4 de agosto en The O2 en Londres.



Fecha: 2 al 4 agosto 2019

Dónde: Londres

Premio: 250.000 dólares

PUBG Global Championship

Este es el último evento de la temporada que cerrará la tercera fase competitiva del circuito del año 2019. Reunirá este año a al menos treinta y dos equipos de todas las ligas profesionales del mundo (Europa y Medio Oriente, América del Norte, América del Sur, Sudeste de Asia, Taiwán, Japón, China y Oceanía).



Fecha: 8 al 24 de noviembre 2019

Dónde: Oakland, Estados Unidos

Premios: 2’000.000 de dólares

Cs:go Major Championship Spring 2020

Fecha: 11 al 24 de mayo de 2020

Dónde: por definir

Premio: 1’000.000 de dólares

Capcom Pro Tour

Es el destino de la liga Premier para juegos de lucha de competición. Presentando la última entrega emblemática de la legendaria serie Street Fighter, el CPT atrae a jugadores de todo el mundo para que compartan su amor por los videojuegos. Con 18 eventos oficiales y aún más torneos independientes relacionados, el CPT es una exhibición de lo mejor que pueden ofrecer los videojuegos de competición.



Fecha: 13 al 15 de diciembre de 2019

Dónde: Los Ángeles, California

Premios: 250.000 dólares

Cristian Reyes, Productor Ejecutivo del Equipo Vault afirma que las ganancias de los gamers en Colombia pueden rondar los 3 salarios mínimos siendo profesionales. A nivel mundial la cifra puede ascender a miles de dólares. Por ejemplo, Lee Sang Hyeok gana casi 2 millones de euros por año jugando League of Legends.



"Nosotros con VAULT eSports junto a nuestro aliado Acer Predator, valoramos el talento y buscamos el bienestar de los jugadores, brindando contratos con todas las garantías legales de un trabajador en Colombia".

REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con información de El Comercio (Perú- GDA)

@TecnosferaET