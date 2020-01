Juegos de Xbox One ya se pueden jugar desde su celular o tableta

Desde este viernes está disponible en el país la aplicación de Xbox Game Streaming, con la que los propietarios de una Xbox One podrán jugar los videojuegos instalados en su consola desde su celular o tableta sin importar las distancias.



Para vivir la experiencia, es necesario tener un dispositivo con sistema operativo Android 6.0 o superior y una conexión Bluetooth 4.0. Así mismo, requiere de un control inalámbrico Xbox One conectado al dispositivo móvil y debe formar parte del programa Xbox Insider en cualquier región con una consola Xbox One participante.

¿Cómo activarlo?

Al entrar a la aplicación de Xbox Game Streaming, esta lo guiará a través de la configuración en su Xbox One y realizará unas pruebas para garantizar que la conexión a Internet, consola y control sean adecuadas.

Al cumplir con estos requisitos, le recomendamos cerciorarse de que en la configuración de la consola 'Dispositivos y streaming’ esté activa la casilla de la pestaña ‘streaming de la consola’. En caso de que recién se haya vinculado al programa de Xbox Insider con su consola y esta última pestaña no le aparezca, le recomendamos reiniciar la consola.



Este es el primer acercamiento que tenemos en el país a Project xCloud, el servicio de ‘streaming’ de videojuegos desarrollados por Xbox, el cual tiene dos puntas de lanza. Por un lado, utilizar nuestra consola como servidor privado, como se puede hacer actualmente. Por otro lado, utilizar uno de los servidores de Microsoft para acceder a un catálogo de videojuegos y reproducirlos sin necesidad de tener una consola conectada, algo más cercano a lo que es Google Stadia, el programa de videojuegos soportados por computación en la nube del gigante tecnológico.



