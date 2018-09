Así vive el gamer profesional más exitoso de Colombia

Sergio Silva comenzó a jugar League of Legends a los 13 años, sin imaginar lo que eso significaría. Contra todos los pronósticos y pese a que recibió el rechazo de su familia, a los 17 salió de su casa en Neiva (Huila) y se fue a vivir a México tras firmar un contrato con Infinity eSports, un equipo costarricense fundado en 2009.

Era el primer paso para cumplir el sueño de vivir de los videojuegos y convertirse oficialmente en un gamer profesional. Dos años después Silva, conocido con el nickname de 'Cotopaco', ya ha hecho historia: es el primer colombiano en ganar un torneo internacional de League of Legends tras coronarse campeón de la Final latinoamericana, que tuvo lugar en el Movistar Arena de Santiago de Chile el pasado 15 de septiembre, y será también el primer gamer de nuestro país en ir al Campeonato Mundial, el espectáculo de deportes electrónicos (o esports) más grande del mundo, que se realizará en octubre en Corea del Sur.

En la Final latinoamericana se enfrentaron Infinity eSports, de Costa Rica, y Kaos Latin Gamers, de Chile, los equipos campeones de las ligas latinas de Norteamérica y Sudamérica. Foto: Riot Games

Ambos hechos marcan un precedente en la industria de los esports en Colombia. League of Legends (LoL), ha sido catalogado como el título de PC más jugado en el mundo y cuenta con alrededor de 100 millones de jugadores. Pero para Riot Games, la compañía desarrolladora del popular título, LoL es más que un simple juego. Alrededor de él hay toda una comunidad de millones de fanáticos apasionados que argumentan tener como pilar principal valores tan importantes como el trabajo en equipo, la concentración, la creatividad y el compromiso. Es un fenómeno mundial de una trascendencia enorme. En Latinoamérica hay más de 23.000 jugadores y cerca de 3.800 equipos están inscritos en los circuitos nacionales. Solo la final de 2017, en Corea del Sur, tuvo una audiencia de 80 millones de fanáticos en su emisión de streaming.

Pero la familia de Silva tuvo que viajar antes hasta México para entender la dimensión del ‘mundo’ al que su hijo estaba a punto de adentrarse.



“Era muy consentido y siempre que viajaba a otra ciudad me acompañaban así que la idea de irme a otro país donde no conocía a nadie, no les gustó. Pensaban que era algo malo, que tal vez me iban a secuestrar o algo así y fue muy difícil convencerlos”, cuenta Silva, en entrevista con EL TIEMPO.

Sergio Silva comenzó a jugar League of Legends a los 13 años. Foto: Riot Games

Después de mucho insistir y tras recorrer la ‘gaming house’ del equipo en México, como son llamadas las casas en donde viven los jugadores durante una temporada de 4 a 5 meses para prepararse para los torneos, Silva logró convencerlos. “Hoy están muy orgullosos y es algo que no me esperaba pero que me pone muy feliz”, dice.

La vida como gamer

Aunque al principio solo jugaba por diversión, cuando se enteró de la posibilidad de ser profesional Silva no lo pensó dos veces. “Lo intenté y empecé a subir mucho en el ranking, comencé a tener contactos importantes en la escena y a estar con gente más profesional que me enseñó mucho”, cuenta.



League of Legends es un juego de estrategia en donde se enfrentan dos equipos de cinco jugadores en un mapa. Cada miembro toma el control de uno de los personajes (llamados ‘campeones’), quienes cuentan con diferentes habilidades y roles. La meta es destruir la estructura central del equipo enemigo (llamada nexo) y la victoria es para el que logre ganar tres de cinco partidas. El nivel de los jugadores se divide por ligas: bronce, plata, oro, platino, diamante, maestro y retador. A esta última categoría solo ingresan los mejores. De hecho en la región únicamente hay 200, así que los que pertenecen a este selecto grupo son quienes tienen más posibilidades de ser contactados por los equipos profesionales.

Infinity eSports se coronó campeón de la Final latinoamericana el pasado 15 de septiembre, tras imponerse 3 a 0 contra el equipo chileno KLG. Foto: Riot Games

Ingresar a un equipo no es fácil pero el reto es mayor una vez se está adentro. “Es un poco estresante porque no es un trabajo normal. Es una competencia en la que tienes que estar preparándote y aprendiendo mucho de los coreanos que son los mejores, tienes que ver qué hacen, analizar sus jugadas y todo el tiempo estar preparándote. Cuando no estoy estrenando sé que los demás lo están haciendo y me angustia”, afirma.



En su vida como gamer, Silva debe cumplir con horarios de trabajo y una serie de compromisos. Su día comienza alrededor de las 10 de la mañana. Desayuna y a las 11 de la mañana empiezan los entrenamientos en equipo, que duran hasta las 8 de la noche. Después de esa hora su tiempo es libre pero normalmente él lo utiliza para seguir entrenando.

Carlos Ibarra, entrenador de Infinity eSports, explica que ser gamer profesional no es solamente ‘pasar el rato’ sino “dedicarse a ver en qué está fallando el jugador y cómo puede mejorar”. “Ellos comienzan a tener responsabilidades, a manejar dinero y a saber controlar su propio tiempo. Se vuelven adultos y dejan de ser jóvenes que simplemente jugaban porque les gustaba”, explica.



Eso sí, para triunfar hay que tener pasión y amor por el juego, dice Silva. “Definitivamente tiene que gustarte mucho. Hay que esforzarse porque algunos quieren esto pero es una competencia en la que solo gana el mejor. La recompensa va a venir después y no se puede pensar en la plata porque así no se va a poder lograr nada”, señala.

En el camino hay otros desafíos: tener que convivir con sus compañeros de equipo las 24 horas del día, los siete días de la semana, casi sin descanso, y soportar la presión de la enorme fanaticada que los siguen.



“Como todo competidor hay momentos en los que bajas el nivel y no todo el tiempo puedes estar arriba pero los fanáticos no entienden eso porque tienen mucha empatía con el jugador. Muchas veces te envían mensajes de odio y cuando te va mal no te apoyan. Al principio me dio duro, pero ya aprendí que siempre vas a caer pero luego te vas a poder levantar para aprender de los errores”, señala.



Ser gamer en Colombia

Santiago Kegevic, director de esports de Riot Games, explica que la experiencia de los esports en Latinoamérica es muy baja si se compara con otras regiones. “En Corea del Sur, por ejemplo, el tema de los esports existe desde hace 20 años y tienen un ministerio especializado dentro del ministerio de deporte, que los regula. Así que nosotros hasta ahora estamos comenzando y somos nuevos”, dice. Sin embargo, explica Kegevic, en los últimos años se ha evidenciado un ‘profundo crecimiento’ en la región, especialmente en países como Colombia.

“Tienen los Circuitos Nacionales, que llevan mucho tiempo y han demostrado mucho talento”, afirma.



Aunque contar con las Ligas Nacionales es un aspecto fundamental, para Silva aún existen varias piedras en el zapato que han impedido lograr una mayor consolidación en el país.



“Un factor un poco molesto es el internet porque no es tan bueno en Colombia y eso puede llegar a afectar a algunos gamers y a hacerlos enojar cuando están jugando. También es muy importante que se promueva más este tipo de eventos y que la cultura de Colombia entienda que no es un juego sino una pasión y que se pueden sacar muchas cosas de esto”, señala.



Su mensaje final es que los esports ‘no es obra de secuestradores’ sino ‘un mundo real’ lleno de magia y mucha pasión.



ANA MARÍA VELÁSQUEZ DURÁN

Redacción Tecnología

En twitter: @anamariavd19

SANTIAGO DE CHILE