A través de Claro podrá comprar Riot Points desde su celular

Aunque ya existen diferentes formas de hacer recargas de Riot Points, hacerlo desde el celular y pagando a final de mes en conjunto con el plan o con recargas prepago suena como una excelente alternativa.



Después de una alianza entre Riot Games y Claro, los usuarios de League of Legends que tengan líneas o planes con el operador, tendrán a disposición una nueva forma más rápida, sencilla y accesible para adquirir Riot Points que se usan para comprar aspectos, campeones y elementos para personalizar su experiencia.

"Dentro de las soluciones para los gamers que se vienen desarrollando bajo el ecosistema Claro gaming, la compañía trabajó junto con Riot Games para que los clientes postpago de Claro ahora puedan cargar a su factura de celular las compras de Riot Points (RP), que serán validadas mediante un pin enviado a su dispositivo móvil", explica Claro.



Para hacer la compra es necesario entrar al juego y seleccionar el método Pago Móvil, allí, ingresar su número de celular. El valor de la compra que ahí seleccione se verá reflejado en su siguiente factura de Claro. Así mismo, los usuarios prepago podrán realizar las compras con descuento a su saldo disponible.



“Tenemos un compromiso superior con mantener conectados a los colombianos. Por esta razón, y teniendo en cuenta la situación actual, y pensando en aquellos jugadores que normalmente no cuentan con tarjeta bancaria y que no pueden ir a puntos de venta para utilizar la opción en efectivo, trabajamos de la mano de Claro gaming junto con Riot Games para que tengan un sencillo método de pago, desde la comodidad de la casa”, aseguró José Luis Gómez, director de Innovación de Claro Colombia.



Según indican, el monto máximo por mes calendario es de 75.000 pesos en compras de RP. Inicialmente informan, han habilitado las siguientes ofertas:



● 250 RP por $7.000



● 520 RP por $14.300



● 975 RP por $26.130



● 1125 RP por $30.150



Con esta opción sencilla de recarga podrán disfrutar de desbloquear gestos o emotes, aspectos, campeones y otras alternativas en League of Legends sin tener que registrar una tarjeta bancaria.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET