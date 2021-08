Colombia multiplica exportaciones de industrias creativas y de videojuegos

Las empresas colombianas que generan contenidos digitales cada vez van ganando más terreno en los mercados internacionales, logrando entrar con diferentes productos de animación y videojuegos en nuevos países.

Durante los meses de enero y mayo de este año, compañías del país que hacen parte de industrias creativas y economía naranja alcanzaron exportaciones por 86,8 millones de dólares, un crecimiento de casi el doble de todas las ventas internacionales alcanzadas por este sector durante el 2020, cuando sumaron 43,6 millones de dólares, según cifras de ProColombia.



“La creciente industria colombiana de contenidos digitales se ha venido posicionando con fuerza como un proveedor de clase mundial, gracias a su capacidad técnica, potencial creativo y altos estándares de innovación”, precisó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



Uno de los campos en los que Colombia registra un crecimiento muy destacado es en el de la producción y desarrollo de videojuegos, en el que las exportaciones, entre enero y mayo del 2021, han crecido en un 6.000 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.



El repunte se ha visto por la llegada de productos ‘Made in Colombia’ a mercados como el canadiense y el asiático. Durante las próximas semanas, la compañía colombiana R-Next empezará a distribuir dos de sus videojuegos en Japón, Corea del Sur y China.



Las producciones serán presentadas en el Tokyo Game Show, que se realizará entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre. La primera de estas, Aniquilation, estará disponible para PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox series X y S, Nintendo Switch y computadores.



Por otro lado, la producción Cell Scientists fue desarrollada para dispositivos móviles y se podrá usar en sistemas operativos Android y iOS. “Nos dimos cuenta de que una de las tendencias que se verá cada vez más marcada es incluir en los videojuegos elementos de la cultura colombiana”, precisó Roberto Ardila, fundador de R-Next.



La industria de los videojuegos en Colombia se encuentra en “un muy buen momento”, así lo indica Margarita Torres, cofundadora y CEO de Cocodrilo Dogs, desarrolladora colombiana de videojuegos, la cual trabajó con Disney para el videojuego Moana: un mar de aventuras, inspirada en la película del estudio americano.



“La industria nacional es muy destacada y se encuentra en un muy buen momento. Aún no tenemos empresas de más de 500 personas construyendo juegos triple A, pero sí tenemos empresas sanas financieramente que han logrado alcanzar importantes hitos en la industria mundial. Los desarrolladores nacionales hemos ganado premios internacionales, hemos cerrado inversiones extranjeras y obtenemos negocios con publishers muy relevantes en el mundo”, señala Torres.



En esto también coincide Juan Nates, gerente de Colombia Games, quien señala que el panorama es bastante positivo, pero indicó que en el país se requiere seguir impulsando la inversión en las empresas de este sector para seguir teniendo participación en este mercado, que solo durante el 2020 movió, de acuerdo con Games Industry, ventas por 174.000 millones de dólares en todo el mundo.



“Se requiere de una gran inversión para que nosotros, las empresas colombianas, hagamos nuestros propios proyectos y saquemos el próximo gran videojuego del momento. Para esto se necesitan millones de dólares, pero ahí vamos”, agregó.

El mercado de videojuegos movió en el 2020 ventas por 174.000 millones de dólares en todo el mundo.

Otros sectores

El campo de los videojuegos no es el único en el que el país ha empezado a crecer, Colombia ha ganado terreno en la producción de efectos visuales y animación. Grandes empresas de este sector han abierto sus oficinas en el país o han contratado compañías colombianas para realizar diferentes contenidos.



Este es el caso de la multinacional canadiense Folks, la cual ha contratado los servicios de profesionales colombianos para desarrollar productos de cine y televisión para Estados Unidos, Canadá y México, para Netflix, CBS, HBO y Amazon. Algunas de estas producciones son Motherland Fort Salem, Blood & Treasure, Siren, Black Monday, Siempre bruja, Mil colmillos, Monarca, Somos e Historia de un crimen: Colmenares.



“Es un mercado con mucho talento y donde hay una gran oportunidad para desarrollar el mundo de los VFX (efectos visuales), creando industria y, de su mano, empleo, formación y capacitación que permita a los profesionales crecer en el país y evitar la fuga de talentos. El potencial es enorme”, señaló Andrea Espinal, directora de Studio para Folks en Colombia.

A esto se suma que Cartoon Network trabaja actualmente con cinco estudios colombianos para el desarrollo de diferentes proyectos para el público infantil.



“En cuanto a talento, Colombia tiene muchas posibilidades. Ha sido muy satisfactorio conocer la comunidad, a los creadores y poder ver tantas historias increíbles que esperan ser contadas. El foco en las industrias naranjas puede ser un diferenciador importante para continuar evolucionando y posicionarse como líderes de la región”, destacó Jaime Jiménez, jefe de Contenido y Programación de WarnerMedia Kids & Family para Latinoamérica.



Nuevos mercados, en la mira

Además de los primeros acercamientos que se han logrado en el mercado asiático, las producciones colombianas tienen los ojos puestos en Canadá. Esto se debe a que el país norteamericano es el sexto mayor inversionista mundial en Colombia. Según la balanza de pagos del Banco de la República, han generado inversiones en el país por casi 6.000 millones de dólares en los últimos 10 años.



En el caso de las industrias creativas, la participación ha ido creciendo; entre enero y abril de 2021, las exportaciones de este tipo de productos y servicios a Canadá subió en un 2.000 por ciento, sumando 5 millones de dólares.



“Canadá es un socio clave que ha venido aumentando su apetito por las industrias 4.0 de Colombia y con el cual se cumplen este año 10 años de la entrada en vigor del TLC entre ambas naciones”, indicó Santoro.

