Si usted es fanático de los videojuegos de Fortnite, esta información le interesa. Epicgames ha venido desarrollando nuevas posibilidades para los jugadores que habían venido disfrutando del contenido gratuito, pero que deseaban pagar por beneficios y accesos exclusivos.

De esta necesidad surgió el Club Fornite, el cual es un servicio de suscripción mensual que ofrece beneficios y accesos que no están disponibles para los usuarios ‘free to play’ -juego gratis’.



Desde el capítulo dos de la quinta temporada, está disponible esta alternativa en las mismas plataformas en las que siempre se ha tenido acceso a Fortnite (Switch, Xbox y PlayStation).



Aquí le contamos qué viene incluido en la suscripción al Club Fortnite, cómo puede adquirirla, costos y demás inquietudes que se puedan presentar en los usuarios.



¿Qué beneficios y costos tiene el Club Fornite?

Esta suscripción tiene un valor de 37 mil pesos colombianos mensuales. Puede adquirirla directamente en la tienda de objetos o en la pantalla de compra del pase de batalla.



Tiene derecho a todos los pases de batalla de temporada, con los que podrá obtener 100 recompensas diferentes al jugar Fortnite.



Además de los pases de batalla, el paquete del Club Fornite le dará 1000 monedas V, con las cuales podrá tener acceso a atuendos, accesorios, gestos y demás beneficios exclusivos para los suscriptores. Adicionalmente, con el pase de batalla incluído, podrá obtener aún más monedas V en el transcurso de sus juegos.



El Paquete de Club Mensual es un lote de atuendos que podrán quedarse en su plataforma para siempre y vienen incluídos en la suscripción. Cada mes aparecerán nuevos accesos a vestimentas y accesorios exclusivos, dentro de los cuales podrán haber picos, gestos o planeadores.

Puede acceder a los objetos y atuendos exclusivos, adquiridos con la suscripción , en cualquier plataforma (Xbox, Switch o PlayStation) en la que usted ingrese con su usuario. Sin embargo, las monedas V solo estarán disponibles en el dispositivo para el que compró la suscripción y no son transferibles.





Recuerde que podrá cancelar la suscripción en el momento que desee. Para ello, acceda a la pestaña ‘Club de Fornite’ disponible en su juego. Una vez allí, encontrará las instrucciones de cancelación.



De igual forma, podrá tener acceso a su membresía hasta que termine su proceso de facturación actual y conservará todos los beneficios como monedas V, pases de batalla y atuendos.



Si no aparece opción de suscripción al Club Fornite en su plataforma, puede que su dispositivo no sea compatible con esta nueva versión. En ese caso, comuníquese directamente con la tienda donde lo adquirió y le brindarán más información.



