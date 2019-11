5 videojuegos para relajarse y despejar la mente

Estudios independientes de videojuegos están dejando a un lado el género de combate armado 'shooter', tradicional en populares títulos como 'Halo', 'Metal Gear' y 'Call of Duty', para dar paso a desarrollos en los que los usuarios puedan lograr una conexión sensorial mediante colores cálidos y bandas sonoras relajantes.



Gráficas en las que abundan la naturaleza y los lugares abandonados son los escenarios de desafíos mentales y pruebas de habilidad que invitan a la cooperación entre jugadores.

Con viajes por agua, cielo y tierra, que ayudan a los personajes de las aventuras a superar sus miedos y traumas, estos cinco videojuegos proponen historias sin frustraciones, heridas o muertes.



Disponibles para todas las edades y distintas plataformas, estos títulos buscan servir de espacios para despejar la mente de los usuarios a través de un elemento en común: ayudar al protagonista del juego en su autodescubrimiento emocional.

El título de Thatgamecompany busca explorar la historia y el pasado de una civilización devastada y un protagonista minimalista. Foto: Thatgamecompany

Journey

En un vasto desierto de tonos cálidos con los restos de una civilización desconocida se centra este juego de aventura que, como lo dice su nombre, Journey, es un viaje.

Disponible para PlayStation y dispositivos iOS. El usuario, en cara del protagonista de la historia (una figura minimalista que se caracteriza por vestir una túnica con poderes) debe ir descubriendo su destino a medida que avanza e interactúa con restos y personajes que dejó una civilización acabada por la guerra.



En Journey no hay voces ni texto. Solo existe la música dentro de este universo creado por Thatgamecompany en 2012. Austin Wintory, compositor de la banda sonora, creó pistas instrumentales directamente ligadas a las emociones que vive el personaje. La música cobra mayor relevancia al ser la única forma de comunicación. Los jugadores pueden ayudarse entre sí, por ejemplo, al sonar una campana para recargar las túnicas y dotar de energía a otro jugador.

Gris

Tras despertar junto a una estatua desmoronada de una mujer, la protagonista, que luce como una gota de tinta, cae a un mundo sin colores. A lo largo de un viaje busca encontrarse nuevos colores. No hay diálogos ni una historia lineal. De acuerdo con su ilustrador, Conrad Roset, el propósito es ofrecer una experiencia “muy personal y de evolución interior” a través de gráficas que se asemejan a una acuarela.



“A medida de que el videojuego evoluciona emplea colores muy marcados y representativos. Por ejemplo, si vas por un desierto, todo tiende a ser de tonos cálidos y rojizos; si vas por un bosque, pasa algo parecido con el verde”, le contó a EL TIEMPO. Gris, publicado por el estudio español Nomada Studio, está disponible para iOS, Nintendo Switch y Microsoft Windows

Este título de Thatgamecompany busca brindar experiencias en los cielos con personajes que pueden ayudarse unos a otros con luz. Foto: Thatgamecompany

Sky: Niños de la Luz

Una capa que hace las veces de alas le permite al jugador volar a través de nubes anaranjadas en un atardecer o entre las grises que preceden una tormenta. El cielo es el principal escenario del juego de aventura en el que no existen voces ni texto: la luz es lo que hace posible la comunicación entre jugadores.



En Sky, disponible para iOS y Android, los usuarios siempre tienen una vela para iluminar santuarios, puertas, conocer deidades y dar energía a otros jugadores. Sin luz no es posible volar. El personaje no corre peligro, pues la aventura de Thatgamecompany es una experiencia que con gráficas y una banda sonora busca tranquilizar a los usuarios.

Abzû

En un colorido océano, con distintas clases de peces y colares, ocurre la historia de Abzû, una aventura que carece de palabras y en la que el jugador encarna a un buzo que un día despierta en el agua y es el encargado de restaurar la vida marina.



En este título, disponible para PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows y Nintendo Switch, el jugador tiene la libertad de nadar por variados escenarios que contemplan cavernas submarinas, bancos de peces y corales, así como la posibilidad de descubrir ruinas antiguas que yacen bajo el mar e interactuar con tiburones y otros animales que hacen de guías en el camino. El videojuego fue lanzado en 2016, después de aproximadamente tres años de trabajo.

RiMe

Un niño despierta en una isla desierta que se distingue por tener una torre en el centro. A medida que avanza el juego, un zorro mágico lo guía hacia la parte superior de la estructura. El jugador debe recorrer las grietas con pasajes, escaleras y columnas que se van haciendo más altas y complejas a medida que avanza la historia.



El videojuego de aventura, lanzado en 2017 por el estudio Tequila Works, plantea un viaje interior en el que, a través de desafíos de perspectiva y rompecabezas, el personaje va aprendiendo de sí mismo.



La torre es el lugar donde el protagonista irá recordando su pasado y, además, es esta la que le servirá para realizar el proceso de catarsis y conseguir superar su dolor a través de cinco etapas, cada una ilustrada con colores característicos. Llegar a la cima representa la aceptación. Con acertijos estimulantes, lejos de ser frustrantes, RiMe se presenta como un juego que no representa presiones para sus usuarios.

MARÍA PAULINA ARANGO*

@MariaPaulinaAr

*Para EL TIEMPO​