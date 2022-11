El terror ha sido, quizás, uno de los géneros más explorados en el ámbito cinematográfico, pero también en el escenario de los videojuegos. Desde ‘Alien Isolation’ hasta ‘Resident Evil’, ‘Silent Hill’ y ‘Dead Space’, son muchos los juegos que han quedado en la memoria de los aficionados por algo más que unos inigualables gráficos: han acelerado, por mucho, su frecuencia cardíaca.

Aunque son tan numerosos como diversos los videojuegos que amenazan con sacar más de un grito a los jugadores, hay uno en especial que está acaparando toda la atención. Con una tensión implacable y una plétora de sustos, ‘MADiSON’ se convirtió en el videojuego más terrorífico de todos los tiempos, según el informe ‘Scariest Video Games in 2022’, elaborado por The Science of Scare Project from Broadband Choices.

Los realizadores del estudio midieron la frecuencia cardíaca de, al menos, 600 personas que se atrevieron a inmiscuirse en el terrorífico, espeluznante y misterioso mundo de ‘MADiSON’. Más allá de querer saber la percepción de los encuestados, deseaban conocer, científicamente, cuáles eran los efectos del videojuego en las personas. Y sí que lo hicieron.



“‘MADiSON’ hizo que la frecuencia cardíaca de nuestros jugadores se acelerara a 31 BPM -latidos por minuto- por encima de la frecuencia cardíaca promedio en reposo de 65 BPM durante el juego, para una frecuencia cardíaca promedio de 97 BPM, el equivalente a un trote moderado”, señaló el informe.

'MADiSON’ se antepuso a franquicias como 'Alien Isolation'. Foto: Bloodious Games

El juego, desarrollado y distribuido por la empresa argentina Bloodious Games, ocupó el primer puesto y se impuso sobre reconocidas franquicias como ‘Alien Isolation’, el cual se ubicó en la segunda posición con un BPM promedio de 95 durante todo el tiempo de juego; y ‘Resident Evil’, que se hizo con el puesto número seis, por detrás de videojuegos como ‘Visage’, ‘Five Nights at Freddy's 4’ y ‘Outlast 2’ que obtuvieron los puestos tres, cuatro y cinco, respectivamente.

‘MADiSON’, una historia verdaderamente aterradora



Salpicado de terror psicológico, una vista subjetiva aterradora y una espeluznante aventura inmersiva, el argumento de ‘MADiSON’ pone a los jugadores en la piel de Luca, un chico de 16 años “vinculado a un asesino en serie a través de una cámara demoníaca y un ritual siniestro” que intentará contra todo pronóstico librarse de su destino.

“Con ayuda de una cámara instantánea 'poseída', conecta el mundo del más allá con el de los humanos. Resuelve puzles, explora tu entorno y, lo más importante, sobrevive. Durante todo este periplo se te aparecerá ‘MADiSON’, el fantasma de una perversa asesina, que te obligará a pasar un ritual truculento”, se lee en la sinopsis del juego.

El videojuego, que con mérito propio se ha ganado el título del más terrorífico en el mundo, se encuentra disponible en PC, PlayStation 4 y 5, y Xbox Series.

