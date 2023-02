La popularidad de ‘The Last of Us’ está más arriba que nunca y es que gracias al éxito de la adaptación de HBO muchas personas han llegado a conocer este juego. Desde hace un tiempo los fanáticos del videojuego están a la expectativa de que salga ‘The Last of Us Parte III’, incluso algunos de ellos le han preguntado a la inteligencia artificial ChatGPT como será esta continuación.

En una entrevista con ‘Buzzfeed’, Neil Druckmann, el creador del juego, comentó: “Sé que hay muchas personas que se preguntan sobre The Last of Us Parte III y si eso será una cosa o no. Todo lo que puedo decir es que en Naughty Dog somos muy, muy privilegiados de que nuestro editor sea Sony [...] La gente piensa que hay toda esta presión y que tenemos que hacer una secuela. Ese no es el caso."



En el 2021, Druckmann había confirmado que ya había escrito un resumen de la tercera parte con la coguionista de la segunda, Halley Gross. Por lo que se espera que algún día se estrene oficialmente la tercera parte. Sin embargo, para las personas que no les gusta esperar el medio ‘Gamingbible’ le preguntó a ChatGPT cómo continuará la trama. Sin embargo, es importante resaltar que esta no es una versión confirmada por el desarrollador Naughty Dog.



Según la inteligencia artificial, el juego comienza varios años después de los eventos de la segunda parte. Además, “Ellie y Dina viven en la próspera comunidad de Jackson, crían a su hijo juntas y su relación es más fuerte que nunca, pero su existencia pacífica se hace añicos cuando surge una nueva amenaza, que amenaza no solo a su comunidad, sino a todo el país. Ellie emprende un viaje para encontrar la fuente de la amenaza”.



Por otro lado, la IA dijo que “Abby ahora es parte de una organización militar que está tratando de tomar el control del país de los infectados y otros grupos hostiles”. Asimismo, comentó que la historia de este personaje comienza con ella y su escuadrón en una misión para infiltrarse en un asentamiento controlado por un grupo hostil, pero esta sale mal.



Mientras eso sucede, Ellie descubre una siniestra conspiración que involucra a una poderosa organización militar y la curiosidad que siente hace que la capturen. Ahí descubre que es una venganza personal contra ella, pues Abby también es rehén del grupo.



La IA continuó diciendo: “A medida que Ellie y Abby se reencuentran, se ven obligadas a enfrentar su pasado y los eventos que las llevaron a convertirse en enemigas. Pero a medida que trabajan juntas para escapar, comienzan a darse cuenta de que tienen más en común de lo que pensaban”.



Por otro lado, “El jugador descubre que el líder de la organización militar está experimentando con los infectados para crear una nueva cepa más letal. El jugador tendrá que luchar contra los nuevos infectados y la organización militar para detener la propagación de la nueva cepa y salvar a la humanidad de la extinción”.



Además, el jugador tendrá que luchar con un tipo de infectado peor que el ‘Rey Rata’, conocido como ‘The Behemoth’. “Es mucho más grande y fuerte que los Infectados anteriores, y tiene la capacidad de controlar a otros Infectados”, dijo la IA. Para terminar la historia ChatGPT comentó que Ellie tendrá que hacer un último sacrificio para salvar a la humanidad de la extinción.



En los comentarios de las redes sociales del medio, algunos internautas han mencionado que no les ha gustado esta versión del juego. “Creo que deberíamos dejarlo en manos de los escritores”, “Eso sonaba increíblemente básico y a nivel de enlace”, “Eso fue estúpido”, “Esa fue lo más tonto que he leído”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

