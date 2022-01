PlayStation le sigue apostando a la realidad virtual y acaba de anunciar en el marco del CES 2022 de Las Vegas, EE. UU., la nueva generación de sus visores. Si bien la compañía no ha mostrado imágenes oficiales de los lentes, sí reveló sus principales características.



La compañía comenzó revelando los nombres oficiales de su nuevo sistema de realidad virtual: PlayStation VR2, para los visores, y PlayStation VR2 Sense, para los controladores.

Principales características

Los nuevos visores siguen los pasos de gafas de realidad virtual como las Oculus Quest, de Meta, al incluir cuatro cámaras para el rastreo de movimiento, eliminando el uso de cámaras o sensores externos.



​Los nuevos PlayStation VR2 cuentan con pantalla Oled que brinda una resolución de 2000×2040 en cada ojo. Además, ofrecen HDR 4K, un campo de visión de 110 grados y una tasa de refresco entre 90 y 120 hercios.



Si bien son características atractivas, no son las que hacen brillar a estos nuevos visores, pues integran tecnología de punta que lo pondrían por delante de otros competidores. En primer lugar, las nuevas gafas de realidad virtual incluyen seguimiento ocular, el cual trasladará al juego la mirada del jugador.



Adicional a esto, los PS VR2 incluyen vibración, como sistema de retroalimentación, que le permitirá al jugador tener nuevas sensaciones de objetos que pasan cerca de su cabeza o el pulso del personaje que encarna. Además incluyen sonido espacial gracias al sistema Tempest 3D AudioTech.



En cuanto a los controladores, los PlayStation VR2 Sense incluyen el sistema háptico desarrollado para los controles del PS5. Según lo informado en el blog de la compañía, este sistema de retroalimentación se limita al botón R2/L2.

Fecha de lanzamiento, compatibilidad y juegos

Por el momento, PlayStation no ha publicado una fecha tentativa en la que podría llegar este nuevo dispositivo. Sin embargo, sí ha dejado en claro que se trata de una experiencia exclusiva para PS5.



Adicional a esto, la empresa anunció la llegada de una querida franquicia al mundo de la realidad virtual. Se trata de Horizon con Call of the Mountain, de Guerrilla y Firesprite.



"Este juego original se está construyendo específicamente para PS VR2 y abrirá las puertas para que los jugadores profundicen en el mundo de Horizon", indican en su blog.